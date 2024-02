Landkreis Neu-Ulm

Hexe verbrennen erlaubt? Dieser Brauch steckt hinter dem Funkenfeuer

Plus Die Funkenfeuer haben eine scharfe regionale Begrenzung. Ihr Brauch reicht weit zurück. Mit der Hexenverfolgung aber hat es nichts zu tun.

Nun stehen sie bald wieder an. Von ferne leuchten sie von den Höhen herab über Wald und Flur, verwandeln das spätwinterliche Land in einen festlichen Feuergarten. Die Funkenfeuer oder, kurz und maskulin, der Funken, haben eine scharfe regionale Begrenzung. Im schwäbischen Unterland ist er genauso wenig bekannt wie in großen Teilen Altbayerns. Dafür beherrscht diese Tradition das Alpenvorland zwischen Donau, Bodensee und dem Allgäu. Auch die Schweizer kennen den Brauch, in Vorarlberg zählt der Funken seit 2010 sogar zum immateriellen Weltkulturerbe. Wo aber liegen die Wurzeln der mitunter archaisch anmutenden Zeremonie, deren Höhepunkt schließlich das Verbrennen der Funkenhexe darstellt?

Bis ins 20. Jahrhundert hinein galt in der deutschen Historienforschung die Neigung, schwer erklärbare Phänomene und Bräuche mit vorchristlichem Kulturgut in Verbindung zu bringen. Allzu schnell wurde die Lebensweise der alten Kelten und wechselweise der Germanen herbeizitiert und dadurch versucht, den Traditionen etwas Originales, urtümlich Deutsches aufzuerlegen.

