HIV-Testwochen: Hier kann man sich kostenlos testen lassen

Im November gibt es in ganz Bayern die Möglichkeit testen zu lassen, ob man sich mit dem HI-Virus angesteckt hat. Auch im Kreis Neu-Ulm gibt es Teststellen.

Vom 2. bis 30. November sind wieder die bayerischen HIV-Testwochen. Gesundheitsämter, AIDS-Beratungsstellen und AIDS-Hilfen bieten dann - neben ihren regelmäßigen Angeboten - unter dem Motto „Test jetzt!“ wieder Gelegenheit, sich auf das „AIDS-Virus“ testen zu lassen – anonym, vertraulich und mit kompetenter Beratung. Auch im Landkreis Neu-Ulm werden Tests angeboten.

Viele Menschen waren schon einmal in einer Situation, in der das Risiko für eine HIV-Infektion bestanden haben könnte. Die Unsicherheit danach ist eine große Belastung. Habe ich mich angesteckt? Oder mache ich mir unbegründet Sorgen? Die einzige Möglichkeit, darauf eine sichere Antwort zu bekommen, ist ein HIV-Test, verbunden mit einem vertrauensvollen Gespräch mit einem Experten oder einer Expertin in Sachen HIV. Dafür stehen die Fachkräfte an den Gesundheitsämtern, AIDS-Beratungsstellen und AIDS-Hilfen in Bayern bereit – mit Veranstaltungen während den HIV-Testwochen im November und mit ihren regulären Angeboten in allen anderen Wochen des Jahres.

Hier kann man sich im Kreis Neu-Ulm auf HIV testen lassen

In der HIV-Testwoche kann man sich beim Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) Neu-Ulm zu folgenden Zeiten testen lassen: dienstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 9 bis 16.30 Uhr. Eine vorherige telefonische Anmeldung unter 0731/7040-11182 wird erbeten. Mehr Informationen gibt es unter www.landkreis-nu.de/oeffentlicher-Gesundheitsdienst

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

In Bayern infizierten sich im Jahr 2021 nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts etwa 200 Menschen neu mit HIV. Insgesamt lebten hier Ende 2021 rund 12.200 Personen mit dem HI-Virus. Die Zahl der Menschen, die von ihrer HIV-Infektion nichts wissen, ist nach wie vor hoch. Da diese Personen häufig erst mit weit fortgeschrittener HIV-Infektion positiv getestet werden, haben sie in der Zwischenzeit möglicherweise unwissentlich weitere Menschen mit HIV angesteckt. Zudem weisen sie zum Zeitpunkt der Diagnose häufiger AIDS-typische Infektionen auf, auch lebensbedrohliche.

Die bayernweiten Testwochen, die vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) ins Leben gerufen wurden, wollen informieren und dazu ermutigen, sich auf HIV untersuchen zu lassen, wenn das Risiko für eine Ansteckung bestand. Wo, wann und wie dies möglich ist, darüber informiert die Internetseite www.testjetzt.de. Hier gibt es auch weiterführende Informationen, wenn das Testergebnis vorliegt, wenn Beratung, Begleitung oder Hilfe gefragt sind. Die wichtigsten Informationen zum HIV-Test sind in acht Sprachen und auch in Leichter Sprache abrufbar. (AZ)

Lesen Sie dazu auch