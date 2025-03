Hobbybäckerinnen aus dem Landkreis teilen ihre Lieblingsrezepte

Die 31. Ausgabe des Zuckerguss-Magazins enthält auf über 70 Seiten zahlreiche schmackhafte Rezepte unserer Leserinnen und Leser. Dieses Mal dreht sich wieder alles um frische, frühlingshafte Leckereien, darunter unter anderem eine Cappuccino-Vanille-Torte, Johannisbeer-Schnecken, Weißbier-Tiramisu oder Schoko-Crossies „Dubai Style“.

Ein Sonderkapitel wurde dieses Mal den Blechkuchen gewidmet. Außerdem finden sich leckere Rezepte für Torten und viele süße Kleinigkeiten in der Frühjahrsausgabe. Auch aus dem Landkreis Neu-Ulm haben es wieder drei Hobbybäckerinnen mit ihren Rezepten in die neueste Ausgabe geschafft.

Möhren-Mandarinen-Kuchen

von Karin Dauner aus Neu-Ulm

Der Möhren-Mandarinen-Kuchen von Karin Dauner aus Neu-Ulm geht schnell und schmeckt allen Familienmitgliedern. Foto: Karin Dauner

„Meine Eltern hatten immer einen großen Garten, in dem sehr viele Möhren gewachsen sind“, erinnert sich Karin Dauner aus Neu-Ulm, „und ständig gab es dann Möhrengemüse, Möhrensalat, Möhren-alles“. „Irgendwann bin ich dann über dieses Rezept gestolpert und das wurde zu unserem ‚Familienkuchen‘, der schmeckt jedem“.

Besonders praktisch findet sie an dem Kuchen, dass man ihn gut portionieren und einfrieren kann, „so hat man immer Kuchen im Haus, den man dann spontan auftauen kann“, erzählt sie und lacht. „Und der Kuchen schmeckt uns allen einfach gut“, sagt Dauner, „durch die Möhren ist er nicht trocken, sondern eher knackig und das harmoniert gut mit den Nüssen“.

Fruchtige Lambamba-Schnitten

von Margit Kwittung aus Weißenhorn-Attenhofen

Margit Kwittung aus Attenhof macht die fruchtigen Schnitten oft mit saisonalem Obst. Foto: Margit Kwittung

„Ursprünglich war das ein Rezept für Rumschnitten“, berichtet Margit Kwittung aus Attenhofen bei Weißenhorn, „dann habe ich das Rezept abgewandelt und mache es jetzt auf meine Art, immer ein bisschen anders“. Meistens nimmt sie Orangen dafür her, manchmal aber auch Ananas oder ein anderes Obst, „je nachdem, was ich gerade so zuhause habe und was es saisonal zur Zeit gibt“. Das Rezept sei schnell gemacht erzählt sie und „schmeckt eigentlich auch allen.“

Eierlikörschnitten mit Haselnussboden

von Vanessa Kehrle aus Illertissen

Vanessa Kehrle war schon öfter beim Zuckerguss-Magazin dabei. Diesmal mit fluffigen Eierlikörschnitten. Foto: Vanessa Kehrle

Vanessa Kehrle aus Illertissen ist ein wiederkehrendes Gesicht im Zuckerguss-Magazin. Nachdem sie in der Winterausgabe bereits mit zwei Rezepten vertreten war, ist die 29-Jährige in der aktuellen Ausgabe schon wieder dabei. Diesmal mit ihren fluffigen Eierlikörschnitten mit Haselnussboden. „Ich mache an Weihnachten immer Eierlikör selber“, erzählt Kehrle „und da war noch einiges übrig.

Für Vanessa Kehrle gehört Eierlikör zum Frühling dazu

Eierlikör verbindet die Hobbybäckerin immer mit Osten und Frühling, berichtet sie. „Früher hat meine Mama an Ostern immer eine Eierlikörtorte gemacht, seitdem gehört Eierlikör und Ostern für mich irgendwie zusammen“, erzählt die 29-Jährige. Zudem gehe der Kuchen auch schnell und unkompliziert, sowas sei immer praktisch, erklärt Kehrle.

Auch der Guss aus Puderzucker und Eierlikör schmecke super, „das war so eine spontane Idee, ich habe das dann einfach mal ausprobiert“, erzählt die begeisterte Bäckerin. „Als ich den Kuchen das erste mal gebacken habe, dachte ich schon ans Zuckerguss-Magazin“, sagt sie lachend, „den musste ich unbedingt da einschicken.“