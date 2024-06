Landkreis Neu-Ulm

Hochwasser im Kreis Neu-Ulm: Landrätin äußert sich zur Lage

Plus In einem Pressegespräch geben Landrätin Eva Treu und Einsatzkräfte einen ersten Überblick über die Hochwassersituation. Stündlich werden 600 Sandsäcke gefüllt.

Von Jens Noll

Die Hochwasserlage im Landkreis Neu-Ulm bleibt angespannt. Nicht die großen Flüsse Donau und Iller sind diesmal das Problem, sondern die Nebenflüsse wie Osterbach, Biber und Roth sowie die Weiher in Nordholz und Roggenburg. Am Samstagmittag hat die schwangere Landrätin Eva Treu ( CSU) einen Runde durch den Landkreis gemacht, um sich die Lage in den besonders betroffenen Ortschaften anzuschauen. Sie war unter anderem in Unterroth, Oberroth, Nordholz, Roggenburg und Schießen.

Aufgrund der anhaltenden Regenfälle habe sich die Lage im Landkreis im Laufe des Samstags verschärft, weshalb der Katastrophenfall für den ganzen Landkreis ausgerufen worden sei, sagte sie am Nachmittag bei einer Pressekonferenz im Landratsamt in Neu-Ulm. Die gute Nachricht: Im Moment seien keine Evakuierungen geplant. "Wir haben die Lage ganz gut im Griff." Durch den Einsatz von leistungsstarken Pumpen und Sandsäcken versuchen die Einsatzkräfte demnach, Dämme zu sichern und bewohnte Gebiete vor Überschwemmungen zu sichern. Mehrere hundert Personen seien im Einsatz. So schlimm wie in Babenhausen, wo der untere Markt evakuiert werden musste, sei es zum Glück derzeit nicht, sagte Treu.

