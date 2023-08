Ideen für Klima- und Naturschutz im Kreis Neu-Ulm gesucht

Der Klima- und Naturschutzpreis des Landkreises Neu-Ulm geht in die dritte Runde. Bis zum 31. Oktober können Projekte vorgeschlagen werden.

Bereits zum dritten Mal schreiben der Fachbereich Naturschutz und Landschaftsplanung sowie der Fachbereich Zukunft und Innovation am Landratsamt Neu-Ulm den Klima- und Naturschutzpreis aus. Teilnehmen kann prinzipiell jeder. „Der Preis richtet sich an Privatpersonen, Gruppen, Organisationen, Vereine, Verbände, Bildungseinrichtungen und Betriebe“, informiert Mitorganisatorin Stefanie Batke vom Fachbereich Naturschutz und Landschaftsplanung. Seit 2022 wird er jedes Jahr für besondere Verdienste in den Bereichen Klimaschutz, Mobilität, Naturschutz und Artenschutz vergeben.

Diese Projekte können für den Preis des Kreises Neu-Ulm nominiert werden

Prämiert werden mit dem Preis insbesondere „stille Helferinnen und Helfer“, die sonst nicht so sehr im Licht der Öffentlichkeit stehen, teilt Batke mit. Diese müssen sich überwiegend ehrenamtlich beziehungsweise freiwillig (ohne rechtliche Verpflichtung) über ihre sonst üblichen Aufgaben hinaus in einem der oben genannten Bereiche engagieren. Ob Artenschutzmaßnahmen für bedrohte Tier- und Pflanzenarten, die Neuanlage von Biotopen, Initiativen zur CO₂-Einsparung – „der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, was mögliche Ideen und Projekte betrifft, um das Klima und die Natur zu schützen und sich für den Preis zu bewerben“, erläutert der Klimaschutzmanager des Landkreises Neu-Ulm Matthias Rausch. „Bewertet werden Engagement, Innovation, Kreativität, Nachhaltigkeit und Nachahmbarkeit.“

Im Frühjahr findet die Preisverleihung statt

Alle Bewerbungen werden einer Jury vorgelegt. Diese besteht aus Vertreterinnen und Vertretern des erweiterten Naturschutzbeirats des Landkreises Neu-Ulm sowie der Kreisverwaltung. Der Ausschuss „Klima, Umwelt und Natur“ beschließt dann die Höhe des jeweiligen Preisgeldes. Als Höchstbetrag pro Bewerbung können 2000 Euro vergeben werden. Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober. Die Preisverleihung findet im Frühjahr 2024 im Rahmen einer Feierstunde statt. Weitere Infos und Bewerbungen unter https://www.landkreis-nu.de/Klima-und-Naturschutzpreis. (AZ)