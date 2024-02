Illerauen, Riedlandschaft und mehr: Natur-Exkursionen im Kreis Neu-Ulm

14 Termine, acht besondere Flecken: Naturschutzexperte Michael Angerer nimmt Interessierte mit auf geführte Touren. Die Informationen auf einen Blick.

Wasenlöcher, Riedlandschaft, Illerauen – der Landkreis Neu-Ulm hat naturkundlich viel zu bieten. Deshalb veranstaltet die Tourismusförderung im Landkreis Neu-Ulm in Zusammenarbeit mit Michael Angerer auch in diesem Jahr naturkundliche Exkursionen. Dabei sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurzweilige Einblicke in die Vielfältigkeit der Natur erhalten, kündigt das Landratsamt in einer Mitteilung an. Die Führungen übernimmt Michael Angerer, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde und amtlicher Fachreferent für Naturschutz.

Die obere und untere Au bei Senden gehören zu den wenigen, noch regelmäßig überfluteten Illerauwaldbereichen im Landkreis Neu-Ulm. Aufgrund ihrer großen ökologischen Bedeutung wurden diese als Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet unter strengen Schutz gestellt. Bei zwei naturkundlichen Führungen am 15. März und 12. April von 16 bis 18.30 Uhr erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Wissenswertes zur geologischen Entstehungsgeschichte sowie zu der großen naturschutzfachlichen Bedeutung dieses Gebietes. Mit diesen Angeboten beginnt das Programm.

Wanderungen rund um Roggenburg und durchs Obenhauser Ried

Weiter geht es mit einer geführten Wanderung rund um Roggenburg am 17. April von 16.30 bis 18 Uhr. Am Roggenburger Langweiher gibt es Wissenswertes zur Funktion der großen Fischzuchtanlage mit Erläuterungen zum Ablassbauwerk zu erfahren. Es wird die fischereiliche Nutzung pro und contra Naturschutz beleuchtet. Am 26. April und 17. Mai von 16.30 bis 18 Uhr steht das Steinhäule in Neu-Ulm auf dem Plan, es gibt eine Exkursion entlang der Donau und in den Donauauen. Am 14. Juni von 17.30 Uhr bis 19 Uhr findet eine naturkundliche Wanderung durch das Obenhauser Ried statt. Die naturkundliche Exkursion verläuft auf einem circa fünf Kilometer langen Fußweg durch das größte Niedermoorgebiet im Landkreis Neu-Ulm. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Informationen zur geologischen Entstehungsgeschichte der Riedlandschaften im Rothtal, zum aktuellen Schutzstatus des Obenhauser Rieds und zur Biotoppflege in diesem Gebiet. Zu entdecken ist unter anderem die geschützte Bachmuschel in einem Riedgraben und mit etwas Glück auch Kiebitz und Weißstorch.

Weiter geht es mit einer geführten Wanderung am Plessenteich bei Gerlenhofen am 21. Juni von 17.30 bis 19 Uhr, mit einer naturkundlichen Wanderung durch den Ulmer Winkel rund um Holzheim am 5. Juli von 17.30 bis 19 Uhr und mit einer geführten Wanderung in den Donauauen bei Elchingen am 24. und 26. Juli von 17.30 bis 19 Uhr. Im Herbst finden eine Exkursion zum Projekt Agile Iller bei Altenstadt (11. September von 16.30 bis 18 Uhr) und eine naturkundliche Wanderung im Biberrevier bei Elchingen (23. und 25. Oktober von 16.30 bis 18 Uhr) statt.

Anmeldung zu naturkundlichen Exkursionen im Kreis Neu-Ulm

Die Teilnahme an allen Führungen ist kostenfrei. Anmeldungen sind direkt über Online-Formulare oder telefonisch unter der Nummer 0176 54768459 möglich. Ausführlichere Informationen und alle Links zu den Online-Anmeldungen gibt es im Internet unter www.landkreis-nu.de/Natur-Umwelt/Veranstaltungen. (AZ)