Illertisser Polizei stößt bei Kontrollen auf Drogen

Die Illertisser Polizei hat allein am Freitagabend drei Männer kontrolliert, die entweder Drogen dabei oder mutmaßlich genommen hatten.

Mit mehreren Drogendelikten hat die Polizei am Wochenende im südlichen Landkreis Neu-Ulm zu tun gehabt. Am Freitagabend wurden laut Bericht zwei junge Männer in der Weiherstraße in Illertissen kontrolliert. In der Jackentasche eines 26-Jährigen steckte ein Tütchen mit weißem Pulver; nach ersten Ermittlungen handelt es sich um Amphetamin. Den Tatverdächtigen erwartet eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Den richtigen Riecher bewiesen Beamte der Polizeiinspektion Illertissen am selben Abend in Vöhringen. Sie stoppten in der Memminger Straße ein Auto , in dem vier Personen saßen. Weil es laut Polizei deutlich nach Marihuana roch, wurden alle Insassen und das Fahrzeug durchsucht. Ein 38-Jähriger hatte tatsächlich Marihuana dabei. Er bekommt ebenfalls eine Anzeige.

Am späten Abend geriet auch noch ein 23-Jähriger in einer Verkehrskontrolle. Die Polizisten hatten den Verdacht, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Er machte geltend, dass er Marihuana als Medikament nutze. Inwiefern er berechtigt von der Ausnahme Gebrauch machte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Sollte sich der Verdacht der Beamten bestätigen, erwartet den Fahrer ein Fahrverbot samt empfindlichem Bußgeld. (AZ)