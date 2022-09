Sie riskieren ihr Leben für andere: Feuerwehrleute im Kreis Neu-Ulm geehrt

Der Landkreis Neu-Ulm zeichnet 86 Feuerwehrleute für 25 Jahre und 40 Jahre Tätigkeit bei der Feuerwehr aus. Es ist die erste von mehreren Ehrungen.

Retten – Löschen – Bergen – Schützen: Die Aufgaben der Feuerwehr sind ebenso vielfältig wie wichtig. Deshalb heißt es, den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Danke zu sagen. Das macht der Freistaat Bayern regelmäßig in Form einer staatlichen Ehrung. So wurden jetzt 86 Feuerwehrleute aus dem Inspektionsbereich Mitte und Süd des Kreises Neu-Ulm in der Fuggerhalle in Weißenhorn für ihre jahrzehntelange Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr geehrt. Eigentlich hätten diese Ehrungen bereits in den Jahren 2020 und 2021 stattfinden sollen, mussten aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. Weitere Ehrungen dieser Art sollten in den kommenden Wochen folgen, kündigte das Landratsamt an.

Im Rahmen des feierlichen Abends führte der Pressesprecher der Kreisbrandinspektion, Wilhelm Schmid, durch eine Podiumsdiskussion zum Thema Ehrenamt und Kommunalpolitik. Landrat Thorsten Freudenberger, Kreisbrandrat Bernhard Schmidt sowie Kreisbrandmeister und Bürgermeister des Marktes Buch Markus Wöhrle, stellten dabei die Wichtigkeit dieses Ehrenamts und den unersetzlichen Beitrag für die Gesellschaft heraus.

Das Feuerwehrwesen ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen. "Die Kommunen sind dafür zuständig, die Feuerwehren so auszustatten, dass diese ihre Aufgaben erfüllen können", erläuterte Landrat Thorsten Freudenberger. Erfreulicherweise sei der Landkreis hier flächendeckend gut aufgestellt.

Diese Feuerwehrleute aus dem Landkreis Neu-Ulm wurden geehrt 1 / 4 Zurück Vorwärts 25 Jahre im Feuerwehrdienst: Markus Konrad und Peter Rommel (Feuerwehr Altenstadt), Karl Heinz Buchmiller (Feuerwehr Attenhofen), Christian Hawel, Thomas Oßwald, Peter Kienle und Jürgen Kling (Feuerwehr Au), Peter Grüner und Markus Miller (Feuerwehr Biberach), Edmund Hörmann und Norbert Miller (Feuerwehr Bubenhausen), Benjamin Hammer und Walter Uhl (Feuerwehr Emershofen), Christian Bischof, Andreas Nothelfer, Alexander Vogel und Jörg Wolf (Feuerwehr Grafertshofen), Franz Xaver Hörmann (Feuerwehr Hegelhofen), Wolfgang Gleich (Feuerwehr Jedesheim).

25 Jahre im Feuerwehrdienst: Franz-Josef Schupp und Oliver Schimek (Feuerwehr Kellmünz), Claus Hartmann (Feuerwehr Obenhausen-Dietershofen), Reinhard Jedelhauser und Bernhard Kusterer (Feuerwehr Oberhausen), Tobias Simon (Feuerwehr Pfaffenhofen), Thomas Freymiller, Joachim Freymiller, Stefan Merkle und Rainer Thoma (Feuerwehr Ritzisried), Stefan Ustrnul, Klaus Vogel und Jochen Baur (Feuerwehr Roth-Berg), Andreas Bader, Andreas Kempter und Tobias Schmid (Feuerwehr Schießen), Michael Stockinger und Stefan Winkler (Feuerwehr Tiefenbach), Stefan Gschwind (Feuerwehr Unterroth) und Johannes Hubel (Feuerwehr Weißenhorn).

40 Jahre im Feuerwehrdienst: Christian Fuchs, Bernd Scherb und Richard Thanner (Feuerwehr Altenstadt), Xaver Adä, Walter Büchele, Konrad Müller, Manfred Purr und Johannes Schenk (Feuerwehr Balmertshofen), Christian Harder und Norbert Miller (Löschzug Betlinshausen), Georg Ott, Wolfgang Auer und Herbert Wolf (Feuerwehr Biberberg), Peter Burkhart, Hubert Habres, Herbert Neuhäusler und Johann Wanner (Feuerwehr Buch), Hubert Graf (Feuerwehr Grafertshofen), Nikolaus Hertle (Feuerwehr Hegelhofen), Walter Blum (Feuerwehr Illereichen), Dieter Schwehr (Feuerwehr Illertissen), Friedrich Berger und Richard Fischer (Feuerwehr Jedesheim)

40 Jahre im Feuerwehrdienst: Clemens Kolb und Sebastian Fischer (Feuerwehr Meßhofen), Ewald Stussak (Feuerwehr Nordholz), Michael Götz, Johann Staudacher und Johann Vogel (Feuerwehr Obenhausen-Dietershofen), Michael Tobisch und Josef Wöhrle (Feuerwehr Oberreichenbach), Emil Hoidem (Feuerwehr Oberhausen), Hubert Brönner und Anton Hatzelmann (Feuerwehr Oberroth), Gisbert Eppelt, Stefan Egner, Werner Hinz, Mathias Stölzle und Bernhard Wieser (Feuerwehr Pfaffenhofen), Eugen Schenk (Feuerwehr Ritzisried), Christian Bischof, Klaus Przewodnik und Horst Treu (Feuerwehr Roth-Berg), Helmut Gerstlauer (Feuerwehr Schießen), Jürgen Dittrich, Jürgen Kunze und Uwe Kunze (Feuerwehr Weißenhorn) (AZ)

Kreisbrandrat Bernhard Schmidt machte deutlich: "Einsätze – besonders beim Brandschutz und bei Unfällen – erfordern eine bestimmte Ausrüstung und ausreichende Personalstruktur." Zudem rücken die Feuerwehren im Landkreis aufgrund der Bevölkerungsdichte jährlich zu vielen und auch anspruchsvollen Einsätzen aus. Diese Einsätze seien nicht nur körperlich anstrengend, "die Feuerwehrmänner und -frauen leisten diese auch unter Einsatz ihrer Gesundheit und im schlimmsten Fall unter Einsatz ihres Lebens", ergänzte Markus Wöhrle.

Arbeitgeber müssen Feuerwehrleute für den Einsatz freistellen

Ein weiteres wichtiges Thema der Podiumsdiskussion war die Freistellung der Feuerwehrleute durch den Arbeitgeber, wenn sie während der Arbeitszeit zu einem Einsatz gerufen werden. "Grundsätzlich ist der Arbeitgeber in solchen Fällen zur Freistellung seines Personals verpflichtet", erläuterte Kreisbrandrat Schmidt. Zugleich betonte er aber, dass das Miteinander sehr wichtig sei. Dem pflichtete Landrat Freudenberger bei: "Wenn es hier zu Konflikten zwischen Beruf und Ehrenamt kommt, dann sollten diese nicht konfrontativ, sondern mit gegenseitigem Verständnis gelöst werden."

Gruppenbild mit Rettern: In der Fuggerhalle in Weißenhorn hat der Landkreis 86 Feuerwehrleute ausgezeichnet. Foto: Kerstin Weidner/Landratsamt Neu-Ulm

Zudem war allen bewusst, dass die Corona-Pandemie den Beteiligten in den vergangenen zwei Jahren zusätzlich vieles abverlangt hat. "Das war eine große Herausforderung, die sehr viel Organisation und Logistik erfordert hat", so Schmidt. Markus Wöhrle fasste es so zusammen: "Der Dienst der Feuerwehr ist ein Dienst an der Gemeinschaft und damit ein essenzieller Dienst."

Weitere Ehrungen im Landkreis Neu-Ulm stehen an

Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgten Anja Mayer und Fabian Weißenberger (beide Saxofon) der Musikschule Dreiklang. Weiter geht es mit den Ehrungen in den nächsten Wochen. Dann stehen noch die Ehrungen für die Inspektionsbereiche Nord und Neu-Ulm der Feuerwehren sowie die Ehrungen für das BRK und THW an. Auch hier handelt es sich eigentlich um Ehrungen aus den Jahren 2020 und 2021. Für das aktuelle Jahr 2022 werden Ende September langjährige Mitglieder der Feuerwehren sowie des BRK und THW geehrt.