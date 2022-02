Vierte Corona-Impfung jetzt auch im Kreis Neu-Ulm: Das ist zu beachten

Impfzentrum und Impfstellen im Landkreis Neu-Ulm setzen die Stiko-Empfehlung um. Für wen es die zweite Auffrischungsimpfung gibt.

Vor drei Wochen löste die Nachricht, das Team des Pfuhler Hausarztes Dr. Christian Kröner sei bereits zum vierten Mal gegen Corona geimpft, noch Verwunderung aus. Mittlerweile wird die zweite Auffrischungsimpfung sogar von der Ständigen Impfkommission empfohlen - allerdings längst nicht für alle. Im Landkreis Neu-Ulm wird die Empfehlung jetzt auch vom Imfzentrum Weißenhorn und den Impfstellen Neu-Ulm und Illertissen umgesetzt.

Eine zweite Auffrischungsimpfung, also die vierte Impfung gegen Covid-19, ist nach der Empfehlung der Stiko für bestimmte Personengruppen vorgesehen. Auch bei den Sonderimpfaktionen des Landkreises an unterschiedlichen Standorten wird sie jetzt möglich sein. Gemäß der Stiko-Empfehlung können diese Personengruppen sich in den Einrichtungen des Landkreises zum vierten Mal impfen lassen:

Menschen ab 70 Jahren

Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute in Einrichtungen der Pflege

Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahre

Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, besonders, wenn sie direkten Kontakt zu Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohnern haben.

Die zweite Auffrischungsimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffrischungsimpfung frühestens nach sechs Monaten erhalten, heißt es aus dem Landratsamt. Personen, die nach der ersten Auffrischungsimpfung eine Corona-Infektion durchgemacht haben, wird keine weitere Auffrischungsimpfung empfohlen.

Mobile Impfteams fahren Alten- und Pflegeheime im Kreis Neu-Ulm an

Die Impfung wird nicht nur vor Ort in den Impfzentren und Impfstellen verabreicht: Die Behörde hat Kontakt mit den Senioren- und Pflegeheimen aufgenommen, um diesen eine zweite Auffrischungsimpfung durch die mobilen Teams vor Ort anzubieten. Der Schutz nach der ersten Auffrischungsimpfung gegen Infektionen mit der momentan zirkulierenden Omikron-Variante nimmt innerhalb weniger Monate ab, das geht aus den Daten hervor, welche die Stiko ihrer Empfehlung zugrunde gelegt hat. Dies ist insbesondere für Menschen ab 70 Jahren und für Personen mit Immunschwäche bedeutsam. „Denn für diese Personen besteht das höchste Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf nach einer Infektion“, erläutert Dr. Peter Czermak, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums im Landkreis Neu-Ulm. „Mit der zweiten Auffrischungsimpfung soll der Schutz verbessert und schweren Erkrankungen bei gefährdeten Personen vorgebeugt werden.“

Außerdem soll nach der Empfehlung der Stiko mit der zweiten Auffrischungsimpfung das Personal in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen besser geschützt werden. Zum einen, um den Schutz auch für die dort betreuten Personen zu verbessern. Zum anderen soll die medizinische und pflegerische Versorgung durch Verringerung von Isolation und Quarantänemaßnahmen aufrecht erhalten werden.

Sonderimpftermine in Pfaffenhofen an der Roth, in Kellmünz und Neu-Ulm

Im Landkreis werden wieder Sonderimpftermine angeboten.

In der Gebetsstätte Marienfried , Pfaffenhofen an der Roth am Samstag, 12. Februar, 10 bis 15 Uhr, am Montag, 14. Februar, 10 bis 15 Uhr, sowie Samstag, 12. März, 10 bis 15 Uhr.

, an der am Samstag, 12. Februar, 10 bis 15 Uhr, am Montag, 14. Februar, 10 bis 15 Uhr, sowie Samstag, 12. März, 10 bis 15 Uhr. In der Sporthalle Kellmünz , Dettingen an der Iller, am Dienstag, 1. März, 14 bis 16 Uhr.

, an der Iller, am Dienstag, 1. März, 14 bis 16 Uhr. Gemeinsam mit dem Internationalen Beirat der Stadt Neu-Ulm finden zwei Sonderimpftermine im Wiley an der Friedenskirche/HNU, Wileystraße 1, Neu-Ulm statt. Die Termine sind Sonntag, 13. Februar, 9 bis 15 Uhr, und Montag, 14. Februar, 9 bis 15 Uhr.

Für die Sonderimpftermine ist keine Terminvereinbarung erforderlich und vorgesehen. Personalausweis, Versichertenkarte und Impfpass sollten mitgebracht werden. (AZ/rjk)