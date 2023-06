Landkreis Neu-Ulm

Immer mehr trockene Sommer: Hat das Auswirkungen auf Ihre Gartengestaltung?

Plus Aktuell herrscht wieder Trockenheit im Landkreis Neu-Ulm, unterbrochen von heftigen Gewittern. Wir haben mit Gartenbesitzern in der Region darüber gesprochen.

Sommerzeit ist Gartenzeit. Doch jetzt verdirbt die anhaltende Trockenheit im Zusammenspiel mit Unwettern den Hobbygärtnern und Gärtnerinnen die Freude an ihren grünen Paradiesen. Wenngleich solche am Sonntag beim "Tag der offenen Gartentür" zu bewundern sind, können sie über Wasserknappheit und Dürre nicht hinwegtäuschen. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Ändert die Trockenheit Ihre Gartengestaltung?

Tanja Hendrysiak aus Ulm. Foto: Regina Langhans

Tanja Hendrysiak aus Ulm sagt:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

