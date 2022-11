Volkstrauertag: Immer mehr Veteranenvereine im Kreis Neu-Ulm verschwinden

Plus Unbesetzte Posten und Nachwuchsmangel bei den Mitgliedern machen den Vereinen zu schaffen. Dabei haben sie gerade am Volkstrauertag ein wichtiges Anliegen.

„Zu so einem Krieg darf es nie wieder kommen – darauf wollen wir die Leute aufmerksam machen“, sagt Helmut Gass, Vorsitzender des Veteranen-, Soldaten- und Kameradschaftsvereins im Roggenburger Ortsteil Schießen. Der Verein feierte dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen, wie viele andere Soldaten- und Veteranenvereine wurde er nach dem Ersten Weltkrieg gegründet. Wie es in den nächsten Jahren weitergeht, ist für viele dieser Organisationen fraglich - derzeit kämpft der Großteil der Veteranen im Landkreis Neu-Ulm mit Mitgliederschwund und unbesetzten Vorstandsposten.