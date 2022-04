Impfbus fährt im Mai wieder durch den Landkreis Neu-Ulm

Inzwischen sind die meisten festen Impfstellen nicht mehr besetzt. Der Landkreis startet stattdessen wieder mobile Impfaktionen.

Ab dem 3. Mai starten regelmäßige mobile Corona-Impfaktionen in den verschiedenen Kommunen des Landkreises Neu-Ulm. Die Impfungen finden im Impfbus von Huber Health Care, dem Betreiber des Impfzentrums in Weißenhorn, statt. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Impfungen werden ab fünf Jahre vorgenommen. Möglich sind Erst- und Zweitimpfungen sowie die erste und zweite Auffrischungsimpfung nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko).

Das sind die Termine für mobile Impfaktionen im Mai im Landkreis Neu-Ulm:

Pfuhl, Seehalle, Holzstraße 39, am Dienstag, 3. Mai, und Dienstag, 31. Mai, jeweils von 14 bis 18 Uhr

Senden, Möbel Inhofer, Ulmer Straße 50, Dienstag, 10. Mai, von 14 bis 18 Uhr

Inhofer, 50, Dienstag, 10. Mai, von 14 bis 18 Uhr Illertissen , V-Markt, Saumweg 19, Dienstag, 17. Mai, von 14 bis 18 Uhr

, V-Markt, Saumweg 19, Dienstag, 17. Mai, von 14 bis 18 Uhr Altenstadt , Aldi , Marktplatz 1, Dienstag, 24. Mai, von 14 bis 18 Uhr

, , Marktplatz 1, Dienstag, 24. Mai, von 14 bis 18 Uhr Nersingen , Rathaus, Donnerstag, 5. Mai, 14 bis 18 Uhr

, Rathaus, Donnerstag, 5. Mai, 14 bis 18 Uhr Vöhringen , Hettstedter Platz 1, Donnerstag, 12. Mai, 14 bis 18 Uhr

, Hettstedter Platz 1, Donnerstag, 12. Mai, 14 bis 18 Uhr Roggenburg , Kloster, Donnerstag, 19. Mai, von 14 bis 18 Uhr

Weitere Infos zum Thema Impfen sowie weitere geplante Sonderimpfaktionen in den Monaten Juni und Juli gibt es unter www.landkreis-nu.de/corona/Impfen

Im Impfzentrum Weißenhorn werden die Öffnungszeiten für Impfungen wegen der weiter stark gesunkenen Nachfrage eingeschränkt. Ab Montag, 2. Mai, hat das Impfzentrum in Weißenhorn immer montags, mittwochs und freitags jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Kinderimpfungen (fünf bis einschließlich elf Jahre) sind immer mittwochs während der regulären Öffnungszeiten möglich. Die Öffnungszeiten für die Impfstelle in Neu-Ulm bleiben vorerst unverändert. Dort sind Impfungen immer sonntags von 10 bis 15 Uhr ab fünf Jahren möglich. Am verkaufsoffenen Sonntag, 8. Mai, in Neu-Ulm hat die Impfstelle in Neu-Ulm von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Impfstelle in Illertissen war Ende April das letzte Mal geöffnet und ist jetzt geschlossen. (AZ)