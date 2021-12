Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Impfpflicht für Gesundheitsberufe: Das sagen betroffene Einrichtungen

Plus Bundestag und Bundesrat haben eine Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeeinrichtungen beschlossen. Wie kommt das bei Betroffenen im Landkreis Neu-Ulm an?

Die Impfpflicht für Beschäftigte im medizinischen Bereich und in der Pflege ist beschlossene Sache: Mitte März 2022 kommt die von Bundestag und Bundesrat befürwortete Änderung des Infektionsschutzgesetzes zum Tragen. Bis dahin müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Krankenhäusern nachgewiesen haben, dass sie gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind. Eine Ausnahme gilt für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen das Virus impfen lassen können. Wie sinnvoll ist diese Pflicht? Sind Beschäftigte der Branche nicht ohnehin schon zum Großteil immunisiert? Wir haben bei betroffenen Einrichtungen im Landkreis Neu-Ulm nachgefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen