Impfstart mit Novavax im Landkreis Neu-Ulm

Im Impfzentrum Weißenhorn wird ab dieser Woche der neue Impfstoff verwendet. Dabei gibt es Prioritäten, wer ihn zuerst bekommen kann.

Der neue Impfstoff ist da: Ab Freitag, 4. März, wird im Landkreis Neu-Ulm auch der Impfstoff von Novavax (Nuvaxovid) gegen eine Infektion mit dem Coronavirus eingesetzt. Damit solle auch den Menschen ein Angebot gemacht werden, die einer Impfung mit den bisher verfügbaren Impfstoffen zurückhaltend oder ablehnend gegenüberstehen, heißt es aus dem Landratsamt.

Der neue Impfstoff soll zunächst nur am Impfzentrum in Weißenhorn eingesetzt werden. Priorisiert werden den Vorgaben des Gesundheitsministeriums entsprechend zunächst Menschen, die von der ab 15. März 2022 geltenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Das sind Mitarbeitende in Gesundheitsberufen wie Kliniken, Pflege- und Altenheimen. Von den bestellten 2000 Dosen können laut Landratsamt auch Haus- und Betriebsärzte bedient werden. Außerdem muss die Hälfte für eine Zweitimpfung, die nach drei Wochen verabreicht werden sollte, zurückgestellt werden.

Dr. Peter Czermak, Ärzlicher Leiter des Impfzentrums und der Impfstellen im Landkreis Neu-Ulm, hofft, dass möglichst viele Menschen dieses Angebot nutzen würden. "Wir freuen uns, den Bürgerinnen und Bürgern mit Nuvaxovid einen weiteren Impfstoff anbieten zu können. Jede weitere Impfung hilft uns auf dem Weg heraus aus der Pandemie." (AZ)