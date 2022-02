Landkreis Neu-Ulm

Impfzentrum Weißenhorn und Impfstelle Neu-Ulm passen Öffnungszeiten an

Zum 1. März ändern sich die Öffnungszeiten des Impfzentrums in Weißenhorn und der Impfstelle in Neu-Ulm.

Das Impfzentrum in Weißenhorn und die Impfstelle in Neu-Ulm reagieren auf die gesunkene Nachfrage. Von 1. März an gelten dort neue Öffnungszeiten.

Die stark gesunkene Nachfrage nach Corona-Impfungen wirkt sich auf die Öffnungszeiten von zwei großen Einrichtungen aus, in denen die Vakzine verabreicht werden. Zum 1. März werden die Zeiten des Impfzentrums Weißenhorn und der Impfstelle Neu-Ulm angepasst. Wie das Landratsamt Neu-Ulm mitteilt, ist das Impfzentrum in Weißenhorn, Kammerlander Straße 1, künftig von Montag bis Freitag jeweils von 13 bis 18 Uhr sowie an Samstagen von 9 bis 14 Uhr in Betrieb. Kinderimpfungen (fünf bis einschließlich elf Jahre) sind mittwochs und samstags während der regulären Öffnungszeiten möglich. Die Impfstelle Neu-Ulm im ehemaligen Sport Sohn, Augsburger Straße 23-25, ist von März an nur noch jeden Sonntag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Es werden Impfungen für alle Personen ab fünf Jahre angeboten. Bei der Impfstelle Illertissen ändert sich vorerst nichts Für die Impfstelle in Illertissen bleibt es nach Angaben des Landratsamts vorerst bei den bisherigen Öffnungszeiten: Die Einrichtung in der Vöhlinhalle, Dietenheimer Straße 60, ist freitags von 18 bis 21 Uhr und samstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, geimpft werden alle ab zwölf Jahren. In allen drei Einrichtungen sind Erst- und Zweitimpfungen sowie die erste und zweite Auffrischungsimpfung möglich. Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) generell eine erste Auffrischungsimpfung ab zwölf Jahren empfehle. Der Mindestabstand zur letzten Impfung solle hierbei mindestens drei Monate betragen. Zum Einsatz kommt ein mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna). Außerdem hat die Stiko laut Pressemitteilung kürzlich eine Empfehlung für eine zweite Auffrischungsimpfung (vierte Impfung) für bestimmte Personengruppen ausgesprochen. Dazu gehören: Menschen ab 70 Jahren

Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute in Einrichtungen der Pflege

Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahre

Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen (insbesondere bei direktem Patientinnen- und Patientenkontakt sowie Bewohnerinnen- und Bewohnerkontakt) Die zweite Auffrischungsimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech oder Moderna) erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffrischungsimpfung frühestens nach sechs Monaten erhalten. Personen, die nach der ersten Auffrischungsimpfung eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, wird laut Stiko aktuell keine weitere Auffrischungsimpfung empfohlen. Es muss nicht zwingend ein Termin vereinbart werden Eine vorherige Terminvereinbarung für das Impfzentrum und die Impfstellen wird von der Kreisbehörde empfohlen, ist aber nicht zwingend erforderlich. Möglich ist das auf der Internetseite https://www.landkreis-nu.de/corona/Impfen. Personen, die nicht internetaffin sind, können sich telefonisch unter 07309/9279250 beim Betreiber Huber Health Care anmelden. Die telefonische Terminvergabe ist Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr erreichbar. (AZ)

