Die Sommersaison beginnt: Das gibt es in den Museen im Landkreis zu sehen

Ab dem 1. April haben die Museen im Kreis Neu-Ulm wieder länger geöffnet. Auch Sonderausstellungen locken.

Im Landkreis Neu-Ulm haben zum Samstag, 1. April, wieder alle Museen mit verlängerten Öffnungszeiten geöffnet.

Archäologischer Park Caelius Mons , Kellmünz : Der Museumsturm in Kellmünz ist ab dem 1. April nach der Winterpause wieder geöffnet und kann immer samstags sowie an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Das Parkgelände kann ganzjährig bis Einbruch der Dunkelheit besucht werden.

Der in ist ab dem 1. April nach der Winterpause wieder geöffnet und kann immer samstags sowie an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Das Parkgelände kann ganzjährig bis Einbruch der Dunkelheit besucht werden. Klostermuseum Roggenburg : Auch das Klostermuseum in Roggenburg ist wieder länger offen und kann bis zum 31. Oktober von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Derzeit gibt es dort passend zur Osterzeit die Sonderausstellung "Christus am Kreuz. Schätze der Passionsfrömmigkeit aus dem Weißenhorner Heimatmuseum ". Eine Führung durch die Sonderausstellung findet am Samstag, 1. April, um 15 Uhr statt. Um Anmeldung wird gebeten unter 0731/7040-42014 oder kreismuseen@lra.neu-ulm.de.

Auch das Klostermuseum in ist wieder länger offen und kann bis zum 31. Oktober von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Derzeit gibt es dort passend zur Osterzeit die "Christus am Kreuz. Schätze der Passionsfrömmigkeit aus dem Weißenhorner ". Eine Führung durch die findet am Samstag, 1. April, um 15 Uhr statt. Um Anmeldung wird gebeten unter 0731/7040-42014 oder kreismuseen@lra.neu-ulm.de. Bayerisches Bienenmuseum Illertissen , Sammlung Forster: Im Bayerischen Bienenmuseum im Vöhlinschloss in Illertissen gelten weiterhin die regulären Öffnungszeiten . Diese sind von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr. Die lebenden Bienen kehren voraussichtlich nach dem Osterfest aus ihrer Winterpause zurück und ziehen wieder in den gläsernen Schaukasten im Museum.

Im Bayerischen im Vöhlinschloss in gelten weiterhin die regulären . Diese sind von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr. Die lebenden Bienen kehren voraussichtlich nach dem Osterfest aus ihrer Winterpause zurück und ziehen wieder in den gläsernen Schaukasten im Museum. Museum für bildende Kunst im Landkreis Neu-Ulm , Nersingen-Oberfahlheim: Auch in Oberfahlheim bleiben die gewohnten Öffnungszeiten bestehen: dienstags von 16 bis 20 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr. Ab dem 1. April ist dort eine neue Sonderausstellung zu sehen: "Look at me! Ein Einblick in die Kunstsammlung des Landkreises Neu-Ulm ". Die Sammlung bietet einen Überblick über das künstlerische Schaffen der vergangenen 24 Jahre im Landkreis mit einer großen Vielfalt an Techniken, Materialien und Motiven.

Alle Kreismuseen haben an den Osterfeiertagen am Ostersamstag, Ostersonntag und Ostermontag geöffnet, am Karfreitag haben alle vier Museen geschlossen. Weitere Informationen gibt es unter www.landkreis-nu.de/museen (AZ)