Infostand in Senden: So kann man sich vor der Sommersonne schützen

Das Neu-Ulmer Gesundheitsamt weist auf die Gefahren durch hohe Sonneneinstrahlung hin. Mehr dazu können Interessierte am Donnerstag in Senden erfahren.

Für die nächsten Tage kündigen die Wetterprognosen für die Region endlich wieder höhere Temperaturen und viel Sonnenschein an. Damit der Aufenthalt im Freien und beim Sonnen keine negativen Folgen nach sich zieht, startet das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege auch dieses Jahr wieder die Aktion "Sonnen mit Verstand“. Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) sowie die Gesundheitsregion plus im Landkreis Neu-Ulm sind am Donnerstag, 10. August, von 13.30 Uhr an am See- und Hallenbad in Senden mit einem Infostand vor Ort. Dabei geben die Fachleute wichtige Tipps und Verhaltensregeln, was bei Hitze und starker Sonnenstrahlung zu beachten ist. Vor Ort können Interessierte ihr Wissen auch bei einem Sonnen-Quiz testen.

In einer Pressemitteilung des Landratsamts weisen Melanie Guse vom ÖGD und Marc Löchner von der Gesundheitsregion plus Landkreis Neu-Ulm darauf hin, dass ein Sonnenbrand nicht nur schmerzhaft ist und die Haut schneller altern lässt, sondern auch der Gesundheit schadet: „Wer seine Haut übermäßig lange und schutzlos der Sonne aussetzt, erhöht sein Hautkrebsrisiko.“ Schädlich für die Hautzellen des menschlichen Körpers ist vor allem die ultraviolette (UV-)Strahlung der Sonne. Die Intensität der UV-Belastung auf der Erde ist im Wesentlichen abhängig vom Sonnenstand, der Tageszeit, der Jahreszeit und von geografischen Begebenheiten. Die Gesamtozonkonzentration in der Atmosphäre, die Bewölkung und die Höhenlage eines Ortes spielen ebenfalls eine Rolle.

Im Gebirge ist die UV-Strahlung intensiver als im Flachland

Je höher die Sonne steht, desto höher ist der UV-Index (UVI). Im Gebirge ist die UV-Strahlung intensiver als im Flachland. Schnee- oder Gewässerflächen reflektieren bis zu 95 Prozent der UV-Strahlen und verstärken diese noch. Das kann neben der Haut auch für die Augen brandgefährlich sein, wenn man sie nicht schützt, zum Beispiel mit einer geeigneten Sonnenbrille.

Im Internet können die aktuellen UV-Indexwerte für alle Weltgegenden täglich abgerufen werden. Der ÖGD Neu-Ulm empfiehlt folgende Seiten: www.dwd.de (Deutscher Wetterdienst) oder www.bfs.de (Bundesamt für Strahlenschutz). Unter Berücksichtigung des UVI und der individuellen Lichtempfindlichkeit ist es ratsam, geeignete Schutzvorkehrungen für den Aufenthalt im Freien zu treffen. Kinder und sehr sonnenempfindliche Menschen sind besonders schutzbedürftig. Spezielle Tipps für Kinder gibt es unter www.unserehaut.de/de/sonne/kinder/ oder www.krebshilfe.de/blog/sonnenschutz-fuer-kinder-infos-tipps/ im Internet.

UV-A- und UV-B-Strahlung können in die Haut eindringen und Schaden verursachen

Als Faustregel gilt: „Je höher der UV-Index, desto besser muss der Sonnenschutz sein.“ Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat folgende Empfehlungen herausgegeben:

UVI 0 bis 2: Kein Schutz erforderlich.

Kein Schutz erforderlich. UVI 3 bis 7: In den Mittagsstunden im Schatten bleiben, T-Shirt tragen, Sonnencreme auftragen und Sonnenhut tragen.

In den Mittagsstunden im Schatten bleiben, T-Shirt tragen, Sonnencreme auftragen und Sonnenhut tragen. UVI höher als 8: Sich in den Mittagsstunden nicht im Freien aufhalten und im Schatten bleiben. Unbedingt T-Shirt tragen, Sonnencreme auftragen und Sonnenhut tragen.

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) empfiehlt für Kinder mindestens Lichtschutzfaktor (LSF) 30, für Erwachsene mindestens LSF 20. Aufenthalte in großen Höhen, auf Schnee, am und im Wasser und in sonnenreichen Regionen erfordern ein Sonnenschutzmittel mit einem sehr hohen LSF (50+). Das Mittel sollte dabei sowohl im UV-B- als auch im UV-A-Bereich wirksam sein. UV-A und UV-B-Strahlung können in die Haut eindringen und die Erbsubstanz, also die DNA, schädigen. Wenn es der Hautzelle nicht gelingt, sich zu erholen, bleibt sie dauerhaft krank. Und damit dies nach Möglichkeit vermieden wird, empfiehlt der ÖGD Neu-Ulm: cremen, cremen, cremen. (AZ)