Jahrbuch des Landkreises: Von Schlössern, Klöstern und Misswahlen

Plus Der Landkreis Neu-Ulm hat den 27. Band der Reihe herausgebracht. Große Geschichte und Kleinode der Region sind darin zu finden.

Von der Bronzezeit bis zur Gegenwart spannt sich der zeitliche Bogen im 27. Band des Jahrbuchs „Geschichte im Landkreis Neu-Ulm“. Auf 150 Seiten geben zehn Autorinnen und Autoren in 14 Beiträgen fundierte Einblicke in die Geschichte des Landkreises Neu-Ulm.