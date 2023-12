Jetzt ist es offiziell: Eine Kandidatin und vier Kandidaten für die Landratswahl

Der Kreiswahlausschuss hat alle fünf Wahlvorschläge für die Landratswahl am 14. Januar zugelassen. So läuft die Wahl ab.

Für die Landratswahl am 14. Januar 2024 im Landkreis Neu-Ulm wurden alle fünf eingereichten Wahlvorschläge zugelassen. Das hat der Kreiswahlausschuss, nach Prüfung der Vorschläge, in seiner Sitzung am 5. Dezember einstimmig beschlossen. Damit treten eine Kandidatin und vier Kandidaten zur Wahl an: Eva Treu ( CSU/Junge Union), Joachim Eisenkolb ( Freie Wähler Bayern/Freie Wähler für den Landkreis Neu-Ulm), Wolfgang Dröse (AfD), Ludwig Ott (Bündnis 90/Die Grünen) und Daniel Fürst (SPD).

Alle fünf wollen die Nachfolge des bisherigen Landrats Thorsten Freudenberger antreten, der im Oktober zum Abgeordneten des Bayerischen Landtages gewählt worden ist. Gewählt wird im gesamten Landkreis Neu-Ulm. Hier sind nach derzeitigem Stand etwa 137.500 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, meldet das Landratsamt. Wahlberechtigt sind am 14. Januar alle Deutschen sowie Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und zum Zeitpunkt der Wahl zumindest seit zwei Monaten im Landkreis Neu-Ulm ihren Lebensmittelpunkt haben.

Auch für eine mögliche Stichwahl im Kreis Neu-Ulm gibt es schon einen Termin

Bei der Wahl des Landrats hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Erreicht keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, findet am zweiten Sonntag nach dem ersten Wahltag eine Stichwahl unter den beiden Personen statt, die im ersten Wahlgang die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Termin für die Stichwahl wäre dann Sonntag, 28. Januar 2024. (AZ)