Landkreis Neu-Ulm

vor 19 Min.

"Jetzt sprechen wir!" - Neu-Ulmer Jugendliche über Corona

Plus Der Kreisjugendring hat die Kinder und Jugendlichen gefragt, wie es ihnen während der Pandemie geht. Das alles gibt es nun in einem Buch zu lesen.

Von Laura Mielke

Am 17. März sind es zwei Jahre. Zwei Jahre Kontaktbeschränkungen, zurückstecken, aushalten. Eine Zeit, in der Kinder und Jugendliche kaum ihre Freundinnen und Freunde sehen und nicht ihren Hobbys nachgehen konnten. Alles passierte zu Hause vor dem Bildschirm. Und während sich die Aufmerksamkeit oftmals auf Bildungslücken und Schulschließungen fokussierte, rückte die soziale Komponente immer mehr in den Hintergrund. Auf knapp 230 Seiten erzählen sie von ihren Erfahrungen während der Pandemie.

