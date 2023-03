Kandidaten der Freien Wähler freuen sich über aussichtsreiche Listenplätze

Jetzt steht fest, auf welchen Plätzen Roland Prießnitz, Jürgen Bischof und weitere Nominierte aus dem Kreis Neu-Ulm bei den Wahlen im Oktober antreten.

Sie wollen "anpacken" für den Landkreis Neu-Ulm: Für die Freien Wähler werden am 8. Oktober Roland Prießnitz und Sonja Patzelt-Schauer bei der Landtagswahl sowie Jürgen Bischof und Martin Heidl bei der Bezirkstagswahl kandidieren. Alle vier wurden bei einer Delegiertenversammlung in Memmingen nominiert und auf aussichtsreiche Listenplätze gewählt.

Prießnitz und Bischof waren bereits als Direktkandidaten für den Stimmkreis Neu-Ulm nominiert worden. Wie die Freien Wähler mitteilen, ging es nun um die Reihenfolge der Plätze auf den schwäbischen Listen. Roland Prießnitz, 61, wohnt in Neu-Ulm und arbeitet als selbstständiger Steuerberater. Er engagiert sich seit drei Jahren als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler im Neu-Ulmer Stadtrat. Jürgen Bischof, 54, wohnt in Weißenhorn und arbeitet als Professor für Betriebswirtschaft. Er engagiert sich seit neun Jahren als stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Kreistag und seit drei Jahren als Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Weißenhorn. Daneben ist er seit 26 Jahren Vorsitzender des TSV Weißenhorn, außerdem Vorsitzender der Weißenhorner Überparteilichen Wähler (WÜW) und stellvertretender Kreis- und Bezirksvorsitzender der Freien Wähler.

Eine Frau aus Osterberg und ein Gemeinderat aus Bellenberg wurden neu nominiert

Mit dem Ergebnis der Listenaufstellung sind Prießnitz und Bischof nach eigenen Angaben sehr zufrieden. "Denn wir haben beide den von uns angestrebten Platz 11 auf den Listen für den Landtag und den Bezirkstag erhalten – sozusagen die Doppel-Eins", sagte Prießnitz mit einem Augenzwinkern.

Neu von der Delegiertenversammlung nominiert wurden Sonja Patzelt-Schauer für die Landtagsliste und Martin Heidl für die Bezirkstagsliste. Beide wurden auf Platz 15 ihrer Liste gewählt. Damit werde die Bedeutung des Stimmkreises Neu-Ulm mehr als unterstrichen, sagte Bischof.

Patzelt-Schauer ist 43 Jahre alt, wohnt in Osterberg und arbeitet als pflegende Angehörige. Martin Heidl, 42, wohnt in Bellenberg und arbeitet als IT-Ingenieur. Er ist Gemeinderat und stellvertretender Kreisvorsitzender der Freien Wähler. Das Quartett will sich für eine sachorientierte, bürgernahe Politik mit Augenmaß und Verstand einsetzen. (AZ)