Katastrophenfall nach Hochwasser aufgehoben: Was Bürger noch beachten sollten

Das Landratsamt Neu-Ulm informiert über die Folgen des Hochwassers, über Entsorgungsmöglichkeiten und gibt weitere Hinweise für Betroffene.

Seit Dienstagabend gilt kein Katastrophenfall mehr im Landkreis Neu-Ulm. Dieser war am Samstag wegen des Hochwassers ausgerufen worden. „Es liegen anstrengende Tage hinter uns“, teilt Landrätin Eva Treu mit. Sie sei froh, dass der Katastrophenfall wieder aufgehoben werden konnte und der Landkreis relativ glimpflich davongekommen sei – gerade mit Blick auf die benachbarten Landkreise. "Erfreulich ist, dass es keine Personenschäden aufgrund des Hochwassers gegeben hat", teilt das Landratsamt mit. Eine Frau, die mehrere Tage vermisst gewesen war, wurde wie berichtet wieder aufgefunden. Insgesamt wurden nach Angaben der Kreisbehörde mehr als 350 Personen wegen des Hochwassers in Sicherheit gebracht. So wurden die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Nersingen, die Stiftungsklinik in Weißenhorn sowie die Römervilla in Neu-Ulm evakuiert.

Die Nacharbeiten werden den Landkreis Neu-Ulm sowie seine Bürgerinnen und Bürger vermutlich noch einige Zeit beschäftigen – dazu zählen unter anderem Aufräumarbeiten sowie Sichtung und Beseitigung der Schäden. Um eine Anlaufstelle zu bieten und Fragen aus der Bevölkerung gebündelt zu beantworten, ist seit Dienstag ein Bürgertelefon eingerichtet. Dies ist vorerst von 9 bis 18 Uhr unter der Nummer 0731/7040–5050 erreichbar.

Zusätzliche Entsorgungsmöglichkeiten in Pfaffenhofen, Weißenhorn und Nersingen

Die bisher am häufigsten gestellten Fragen befassen sich nach Angaben des Landratsamts mit der Trinkwasserversorgung, der Müllentsorgung oder mit ausgelaufenem Öl im Keller. Die Behörde informiert, was in diesen Situationen zu tun ist:

Für die Trinkwasserversorgung im Landkreis Neu-Ulm bestehen derzeit keine Einschränkungen. Das Wasser muss vor Gebrauch nicht abgekocht werden.

haben die Kommunen teilweise zusätzliche Öffnungszeiten geschaffen und Container aufgestellt. In Pfaffenhofen wird ein Sperrmüllcontainer von 6. bis 8. Juni vor dem Wertstoffhof im Ortsteil Berg an der Nersinger Straße aufgestellt. Sperrmüll kann Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr abgeladen werden. Elektrogeräte sollen am Wertstoffhof abgegeben werden.

wird ein Sperrmüllcontainer von 6. bis 8. Juni vor dem im Ortsteil Berg an der aufgestellt. Sperrmüll kann Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr abgeladen werden. Elektrogeräte sollen am abgegeben werden. In Weißenhorn sind Sperrmüll und defekte Elektrogeräte an folgenden Stellen kostenlos abzugeben: Am Standort ehemaliges Baywa-Gelände (Am Eisenbahnweiher) voraussichtlich je nach Bedarf bis 12. Juni; Anlieferungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 7 bis 20 Uhr und Freitag von 7 bis 17 Uhr. Auch am Standort Wallenhausen , Waldstetter Straße/Furchgasse (Platz gegenüber Feuerwehr ), kann voraussichtlich je nach Bedarf bis 12. Juni Sperrmüll entsorgt werden. An den beiden Stellen dürfen aber nur hochwassergeschädigte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Weißenhorn anliefern. Schrott sollte bitte auf dem Wertstoffhof zu den regulären Öffnungszeiten (Telefon 07309/42315) entsorgt werden.

Außerdem sollten laut Landratsamt folgende Hinweise bei Häusern mit Öl im Keller beachtet werden:

Bei Heizöltanks, die aufgrund des Hochwasserereignisses im Keller ausgelaufen sind, ist zu prüfen, ob die auf dem Wasser nur sehr dünn vorhandene Ölphase (schimmernde Ölschlieren) mit Ölaufnahmevlies abgebunden werden kann. Hier sollte gegebenenfalls die Feuerwehr zu Rate gezogen werden. Bei größeren Ölmengen (deutliche rote Verfärbung, mehrere Zentimeter dicker Ölfilm) ist auf jeden Fall die Feuerwehr hinzuzuziehen. Größere Ölmengen müssen in der Regel über einen Entsorgungsfachbetrieb entsorgt werden. Gegebenenfalls ist das Landratsamt zu verständigen (Wasserrecht und Bodenschutz). Weitgehend ölfreies Wasser kann in den Schmutzwasserkanal abgepumpt werden.

Der Landkreis Neu-Ulm hat auf seiner Homepage unter www.landkreis-nu.de/Hochwasser weitere Fragen und Antworten für Bürgerinnen und Bürger zusammengestellt. (AZ)

