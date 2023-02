Zu viel erwischt? Diese Kater-Tipps zur Faschingszeit geben Experten

Plus Wer an Fasching zu tief ins Glas schaut, muss mit einem Kater rechnen. Diesen kann man aber lindern. Eine Apothekerin, ein Arzt und Fastnachter geben Tipps.

Der Faschingsendspurt beginnt – eine schöne, aber mitunter auch ganz schön schmerzhafte Zeit: Übelkeit, Kopfschmerzen, Erbrechen und allgemeines Unwohlsein sind Dinge, über die nach dem feucht-fröhlichen Gumpigen Donnerstag wohl mehrere Feierlustige klagen werden. Gerade heuer – nach der langen Corona-Zwangspause – ist die Freude aber umso größer, endlich wieder mit Freunden anstoßen zu können. Wir haben mit Experten darüber gesprochen, wie man den Kater am Morgen danach vermeiden kann – oder ihn zumindest schnell wieder loswird.