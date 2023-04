Motorrad-Kontrollgruppe der Polizei startet in die Saison

Im April wagen sich wieder viele Motorradfahrende auf die Straße. Die Polizei kontrolliert - und bittet auch andere Verkehrsteilnehmer um Rücksicht.

Bereits in den vergangenen Tagen starteten bei gutem Wetter viele motorisierte Zweiradfahrer in die neue Saison. Auch die Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten führt ab jetzt wieder Schwerpunktkontrollen durch.

Spätestens ab 1. April geht für die Mehrheit der Kradfahrer mit Saisonkennzeichen die Fahrt auf zwei Rädern wieder los. Der Saisonstart erfordert allerdings besondere Aufmerksamkeit sowohl bei den Motorradfahrern, aber auch bei allen anderen Verkehrsteilnehmern. Die Kontrollgruppe Motorrad ist deswegen auf den beliebten Motorradausflugsstrecken in der Region, aber auch ganz bewusst im Rahmen der täglichen Streifenfahrten abseits der Ausflugszeiten und -örtlichkeiten unterwegs.

Kontrollgruppe hat im Vorjahr mehr als 1900 Motorradfahrende kontrolliert

Die Kontrollgruppe hat im vergangenen Jahr mehr als 1900 Kontrollen durchgeführt. Dabei beanstandeten sie über 850 Kraftradfahrer und damit mehr als 44 Prozent der kontrollierten Verkehrsteilnehmer. 67 Fahrerinnen und Fahrer durften nicht weiterfahren - meistens, weil an ihren Maschinen technische Manipulationen festgestellt wurden. Sie mussten das Zweirad noch vor Ort abstellen.

In der Motorradsaison 2022 legte die Polizei einen Schwerpunkt auf die Überwachung von Geschwindigkeitsverstößen. Die Beamtinnen und Beamten der Kontrollgruppe Motorrad waren deshalb mehrfach mit zivilen Krädern unterwegs, die mit einer entsprechenden Video- und Messtechnik ausgestattet sind. Insgesamt stellten sie so fast 250 Geschwindigkeitsverstöße fest und ahndeten diese. Darunter befinden sich auch beanstandete Autofahrer.

Zahl der Unfälle mit Motorrädern ist im vergangenen Jahr gestiegen

Obwohl erstmals seit Gründung der Kontrollgruppe Motorrad die Zahlen von 445 Motorradunfällen im Vorjahr auf 498 in der Saison 2022 angestiegen sind, wertet es das Polizeipräsidium als sehr erfreulich, dass die Anzahl der tödlich Verunglückten mit acht Kradfahrern unter dem Niveau von 2018 mit zehn Getöteten liegt. Die Anzahl der verletzten Motorradfahrer stieg von 389 im Jahr 2021 auf 449 im Jahr 2022, liegt aber ebenfalls noch deutlich unter dem Zehn-Jahres-Höchstwert aus 2018, als 539 Motorradfahrer bei Unfällen verletzt wurden. Als Hauptunfallursachen bei Motorradunfällen nennt die Polizei nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit, Kurvenschneiden sowie Fehler beim Überholen. Mehr als jeder zweite beteiligte Motorradfahrer verursachte demnach seinen Unfall selbst.

Besonders zu Beginn der neuen Motorradsaison fehlt vielen Fahrern die Routine, entsprechend empfiehlt die Polizei einen angepassten Fahrstil. Ein Fahrsicherheitstraining empfiehlt sich als gute Möglichkeit, schnell wieder Sicherheit und Fahrpraxis zu erlangen. (AZ)