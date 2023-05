Landkreis Neu-Ulm

vor 18 Min.

Prozess um Kinderpornografie: Die jüngsten Opfer waren erst drei Jahre alt

Plus Wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material hat das Neu-Ulmer Amtsgericht einen 51-jährigen Familienvater zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Von Thomas Vogel

Das Material war so umfangreich, dass der ermittelnde Polizeibeamte rasch aufhörte zu zählen. Und es war so scheußlich, dass er seine Sichtung bei Stichproben beließ. Mehr Zeit nahm sich der eingeschaltete Gutachter, der schließlich 10.000 Euro dafür in Rechnung stellte, wie Amtsrichterin Gabriele Buck in einem Nebensatz anmerkte. Auch diese Summe gibt eine vage Vorstellung, mit welch manischer Besessenheit der Angeklagte seine illegale Sammlung immer weiter vergrößert haben muss.

Annähernd 1500 Bild- und Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt hat er so im Laufe der Zeit aus dem Netz gezogen, heruntergeladen aus dem Darknet von einschlägigen, kriminellen Websites. Der Tipp, der letztlich auch sein Treiben auffliegen ließ, kam aus den USA und ging übers Bundeskriminalamt. Die weiteren Ermittlungen führten erst zu seiner IP-Adresse und schließlich zu ihm selbst: 51 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, geregeltes Einkommen, in der Logistikbranche tätig, äußerlich völlig unauffällig. Ein Durchschnittstyp. Wohnhaft war die Familie zu diesem Zeitpunkt im Landkreis Neu-Ulm, jetzt wohnt sie in einer Stadt auf der Schwäbischen Alb.

