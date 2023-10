Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Kleine Geschenke und Basteleien per Selbstbedienung: So funktioniert das

Plus Mini-Selbstbedienungslädchen für Deko liegen im Trend. Drei junge Frauen aus der Region betreiben solch ein Dekoschränkle - und ziehen unterschiedliche Bilanz.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

"Hallo, schön, dass du hier bist" steht auf einem Holzschrank in Illerberg. In dem Haus hinter dem Holzschrank wohnt Tamara Geit. Sie ist eine selbst ernannte "Dekotante". Die 34-jährige Versicherungskauffrau bastelt für ihr Leben gern. Als das eigene Haus nach eigener Aussage mit Deko-Objekten überquoll, entschied sie, ihre DIY-Projekte zu verkaufen. Im Internet stieß sie auf eine originelle Idee: Geit verkauft ihre handgemachten Dekorationen aus einem Selbstbedienungsschrank.

Zusammen mit ihrem Mann kaufte sie kurzerhand besagte kleine Holzhütte im Baumarkt, in der andere wohl ihre Gartengeräte unterbringen. Geit verwandelt den Holzverschlag in "Tamaras Schatzkammer". Alles, was es dafür braucht: Ein neuer Anstrich in stylishem Grau mit einem petrolfarbenen Dachspitz, eine petrolfarbene Geldkassette und ein laminiertes Schild. Darauf heißt sie ihre Kundinnen und Kunden willkommen und erklärt ihnen, wie ein Kauf im Selbstbedienungslädchen abläuft. Ein eigener Laden erschien Geit zu zeitaufwendig, da sie ihren Beruf nicht zugunsten der Dekoleidenschaft aufgeben wollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen