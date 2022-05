Kopf-an-Kopf-Rennen um den schönsten Maibaum im Landkreis Neu-Ulm

Die Sieger des Wettbewerbs von Illertisser Zeitung und Neu-Ulmer Zeitung stehen fest. Jetzt wird zusammen gefeiert.

Heidi Klum mag diese Woche nach der Schönsten im ganzen Land gesucht haben: Im Landkreis Neu-Ulm war die Suche nach einem ganz anderen Topmodel der wirkliche Krimi. 19 Kandidaten gingen ins Rennen um den Titel - und zwei Favoriten haben sich am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Jetzt steht fest, wer der Top-Maibaum 2022 im Landkreis Neu-Ulm ist.

Erstmals hatten Illertisser Zeitung und Neu-Ulmer Zeitung wieder gemeinsam zu dem Maibaumwettbewerb aufgerufen, nachdem unsere Aktion aus allseits bekannten Gründen nicht mehr stattfinden konnte. Umso ehrgeiziger gingen die Kandidaten nun ans Werk. Vor allem in Pfuhl und Burlafingen saßen diesmal besonders große Fans ihrer Maibäume am Ort. Beide Bäume wechselten sich lange an der Spitze unseres Votings ab, bei dem mehrere Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitgemacht haben.

19 Bilder Maibaumwettbewerb: Hier geht es zur Abstimmung Foto: Uwe Müller

Mit genau 4000 Stimmen und damit 50 Prozent der abgegebenen Voten entschieden die Pfuhler das Rennen am Ende für sich. 2308 Stimmen (29 Prozent) konnte der Burlafinger Maibaum abräumen, auf Platz drei mit 487 Stimmen und sechs Prozent landete der Maibaum des Seniorendomizils Haus Elfriede in Altenstadt, der beim Tanz in den Mai aufgestellt worden war.

Schilder verraten, welche Bäume die Schönsten sind

Die Freude bei den Erstplatzierten ist groß. Bei einigen anscheinend so groß, dass sie gleich Zusatzschilder angefertigt haben, die mittlerweile an die beiden Bäume angebracht worden sind: "Schönster Maibaum im Landkreis" steht in Pfuhl zu lesen, in Burlafingen weist eine Tafel darauf hin: Hier steht der "zweit-schönste Maibaum im Landkreis". Das Prädikat "besonders wertvoll" gebührt natürlich allen Teilnehmenden - vom Privat-Bäumchen im Garten über das Maiele für den Trainer bis zum stattlichen Dorfmaibaum.

Auch der zweitschönste Maibaum hat ein eigenes Schild bekommen. Foto: Michael Kroha

Der Vereinsring Pfuhl ist damit der Gewinner unseres Maibaumwettbewerbs und darf sich über ein 30-Liter-Fässchen Ulmer Münster - Gulden Classic von der Memminger Brauerei freuen. Überreicht wird der Preis bei unserem Abschlussfest im Biergarten der Bellenberger Kult-Kneipe Traube am Samstag, 4. Juni, um 17 Uhr. Dazu dürfen aber auch alle anderen Maibaumfreunde kommen: Bei 60 Liter Freibier, Livemusik und Gegrilltem dürfen alle den Gewinner hochleben lassen - und vielleicht verraten die Pfuhler ja dabei das Schönheitsgeheimnis ihres Sieger-Baums.