Kosten für Kolleg und Lessing stehen symbolisch für die Finanzen des Landkreises Neu-Ulm

Zwei Gymnasien, jeweils mit Platz für vier Klassen pro Jahrgangsstufe, werden neu gebaut oder grundlegend saniert. Eins für mehr als 125 Millionen Euro, eins für ein gutes Drittel dieser Kosten. Nicht in allen Facetten sind beide Projekte vergleichbar. Doch sie stehen symbolisch für zwei zentrale Fragen: Was muss sich der Kreis Neu-Ulm leisten? Und was kann er sich leisten?

