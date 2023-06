Kreispartnerschaft von Neu-Ulm und Mansfeld-Südharz neu begründet

Eine Delegation aus Vertreterinnen und Vertretern des Kreistags Neu-Ulm war zu Gast in Mitteldeutschland.

Der Landkreis Neu-Ulm hat seine Partnerschaft mit dem Landkreis Mansfeld-Südharz im Bundesland Sachsen-Anhalt neu begründet. Das hat das Landratsamt jetzt in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Während des dreitägigen Besuchs einer zehnköpfigen Delegation des Landkreises Neu-Ulm unterzeichneten André Schröder, Landrat des Landkreises Mansfeld-Südharz, der dortige Kreistagsvorsitzende und frühere Bürgermeister von Hettstedt, Jürgen Lautenfeld, und der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger die neue Partnerschaftsvereinbarung.

Am 3. Oktober 1990, dem ersten Tag der Deutschen Einheit, hatten die beiden Städte Hettstedt und Vöhringen sowie der damalige Landkreis Hettstedt und der Landkreis Neu-Ulm jeweils eine Partnerschaft beschlossen. Inzwischen ist der Landkreis Hettstedt zunächst im Landkreis Mansfelder Land und dann im jetzigen Landkreis Mansfeld-Südharz aufgegangen. „Juristisch gesehen gab es aufgrund der zurückliegenden zwei Gebietsreformen keine Partnerschaft mehr. Umso mehr freut es mich, dass wir an diesem symbolträchtigen Tag, dem 17. Juni, unsere Verbundenheit auf eine neue Grundlage stellen können“, sagte Landrat André Schröder bei der Feierstunde im Mansfeld-Museum in Hettstedt.

Landräte erinnern an den Volksaufstand in der DDR 1953

Exakt vor 70 Jahren, also 1953, ereignete sich der Volksaufstand in der damaligen DDR, den die Besatzungstruppen der Sowjetunion niederschlugen. Auch Landrat Thorsten Freudenberger erinnerte in seiner Rede daran: „Es ist ein historischer Tag der deutschen Geschichte. Vor 70 Jahren begehrten die Menschen in der damaligen DDR auf, um für bessere Arbeitsbedingungen und Freiheit zu demonstrieren. Der 17. Juni stellt daher einen Meilenstein in der deutschen Demokratiegeschichte dar. Getragen von einstimmigen Beschlüssen beider Kreistage und somit auf einem breiten demokratischen Fundament basierend, ist es eine große Ehre, genau an diesem Tag unsere Partnerschaft neu zu begründen.“

Beide Landkreise freuen sich darauf, die Zusammenarbeit nun zu intensivieren. In der neuen Partnerschaftsurkunde heißt es: „Beide Landkreise fördern in diesem Sinne allseitig gedeihliche und beiderseits vorteilhafte Beziehungen auf kommunalpolitischer, kultureller, sportlicher und wirtschaftlicher Ebene.“ Ganz konkret vereinbart wurde, dass es ab dem kommenden Jahr einen Austausch von Auszubildenden zwischen den Verwaltungen beider Landkreise geben wird. (AZ)