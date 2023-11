Krippenschauen in der Weihnachtszeit: Eine Ausstellung fehlt dieses Jahr

Plus Kirchen, Museen und Privathaushalte im Kreis Neu-Ulm laden dieses Jahr wieder zum Krippenschauen. Doch eine beliebte Station fällt heuer aus.

Sie erzählen die Geschichte von der Geburt Jesu - und manchmal auch, was davor und danach geschehen ist. Krippen sind immer wieder faszinierend - und das Krippenschauen hat in der Region Tradition zur Weihnachtszeit. Auch heuer sind wieder Krippenausstellungen und Schauen geplant. Doch eine beliebte Station auf der Karte wird dieses Jahr fehlen.

Ob in der Klosterkirche Elchingen oder im Klostermuseum Roggenburg, bei der Schau der Krippenfreunde Illerberg und Umgebung oder in privaten Haushalten: Überall zeigen die Krippenbesitzer gerne und mit Stolz, was sie über die Jahre gesammelt und gestaltet haben. Jahrelang gehörte auch die Krippenausstellung im Vöhlinschloss Illertissen dazu, liebevoll aufgebaut und gestaltet unter der Leitung von Krippen-Enthusiast Anton Bidell. Doch im Frühjahr 2023 ist der Krippenbauer von Illerberg im Alter von 70 Jahren nach einer kurzen, schweren Krankheit gestorben.