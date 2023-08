Krippenschauen über die Landkreisgrenzen hinweg

Anbieter aus dem Landkreis Neu-Ulm können sich heuer erstmals für die Krippenbroschüre des Regionalmarketing Günzburg anmelden. Das steckt dahinter.

Ende August schon an die Weihnachtszeit zu denken, mag etwas früh erscheinen - doch schließlich geht nichts über eine gute frühzeitige Planung. Eine solche möchte die Regionalmarketing Günzburg machen und arbeitet jetzt schon an ihrer jährlichen Broschüre für Krippenschauen, Weihnachtsmärkte und andere adventliche Veranstaltungen. Das Besondere in diesem Jahr: Auch Anbieter aus dem Landkreis Neu-Ulm können sich erstmals dafür melden.

Die Zeit bis Herbst und damit zur Bewerbung des „Schwäbischen Krippenparadieses“ bei interessierten Vereinen, Gruppen, Familien und Einzelbesuchern ist nicht mehr so weit. Die Regionalmarketing Günzburg sammelt daher bereits jetzt unterschiedlichste vorweihnachtliche Termine und Besichtigungsangebote von Privatkrippen, Kirchenkrippen und Krippenausstellungen. Krippenbesitzer/-schnitzer, Kirchengemeinden, Museen, Veranstalter von Adventsveranstaltungen, Weihnachtmärkten, Adventskonzerten, vorweihnachtlichen Kursen und mehr können ab sofort und bis 26. September ihre Termine und Angebote melden. Die Krippen sollten öffentlich zugänglich sein. Die Öffnungszeiten werden dann entsprechend kommuniziert. Entsprechende Anmelde-Formulare sind auf www.familien-und-kinderregion.de/krippen zu finden.

Hier können sich Anbieter aus dem Landkreis Neu-Ulm melden

Weil die Nachbarlandkreise im Tourismus zunehmend auf Zusammenarbeit setzen, sind in diesem Jahr auch Anbieter aus den Landkreisen Dillingen und Neu-Ulm dazu aufgerufen, Veranstaltungsangebote zu melden. Diese sollen laut Regionalmarketing ab dem Spätherbst auf www.familien-und-kinderregion.de/krippen präsentiert und eventuell auch in die gedruckte Krippenbroschüre aufgenommen werden.

Interessierte Anbieter und Veranstalter können sich direkt bei der Tourismusbeauftragten des Landkreises Neu-Ulm, Nadine Schmieder, unter touristik@lra.neu-ulm.de oder Telefon 0731/7040-41108 melden. Zudem werden alle Angebote im Landkreis Neu-Ulm auf der Tourismus-Homepage des Landkreises dargestellt. Der Eintrag ist für alle Anbieter kostenfrei. (AZ)