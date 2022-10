Frau klaut Rasenmäher-Warnschilder: Das sagt Youtube-Anwalt Solmecke dazu

Plus Eine Frau stiehlt im Kreis Neu-Ulm Schilder. Die Besitzer kennen die Diebin, können aber kaum etwas tun. Youtube-Anwalt Christian Solmecke ordnet den Fall ein.

Es ist ein Fall, der in die Kategorie "kuriose Diebstähle" gehört. Denn es dürfte nicht oft vorkommen, dass jemand auf einem Feld vier Schilder klaut, die vor einem automatischen Rasenmäher warnen. Doch genau das ist vor Kurzem im Landkreis Neu-Ulm passiert – und zwar nicht nur einmal. Ebenso kurios an dem Vorfall ist, dass die Betroffenen die Täterin kennen, sie aber kaum etwas gegen die dreiste Diebin tun können.