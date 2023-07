Landkreis Neu-Ulm baut auf den Kreisbauhof in Unterroth

Plus Der Standort für den Bauhof des Landkreises ist bewährt, doch die Arbeitsbedingungen der Einrichtung in Unterroth sind überaus schwierig. Das soll sich jetzt hier tun.

Sie halten Straße und Wege im südlichen Landkreis Neu-Ulm im Schuss - und befreien sie im Winter von Eis und Schnee. Die fünf Mitarbeiter, die beim Bauhof des Landkreises in Unterroth beschäftigt sind, haben gut zu tun - doch die Arbeitsbedingungen an ihrem Standort sind leider alles andere als gut. Mitglieder des Kreisausschusses haben sich bei einem Ortstermin ein Bild von der Lage gemacht - und sich einhellig hinter die Neubaupläne gestellt.

Dabei soll sich am Standort des Kreisbauhofs nichts ändern - der liegt strategisch sehr günstig im Süden des Landkreises, während der Norden wird von Neu-Ulm aus bearbeitet und die Landkreismitte von Weißenhorn aus. Nach den Planungen muss fast alles einem Neubau weichen - einzig die Kfz-Halle aus den 1980er-Jahren ist aus Sicht der Planer erhaltenswert. Mangelhafte Zustände herrschen dagegen im Sozial- und Sanitärbereich. Ein Büroarbeitsplatz musste auf dem Flur eingerichtet werden.