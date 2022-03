In Westschwaben sind noch 342 Ausbildungsplätze frei

Es mangelt an Bewerbern, sagt die IHK. Wo es in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg noch besonders gute Chancen gibt, einen Ausbildungsplatz zu finden.

Fünf Monate vor dem Start des neuen Ausbildungsjahrs sind in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg noch viele Ausbildungsplätze unbesetzt. Die IHK wirbt für die Ausbildung – und nennt die Berufsfelder, in denen noch besonders viele neue Azubis gesucht werden.

Aktuell seien in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg noch 342 Ausbildungsplätze frei. Hermann Hutter, Vorsitzender der IHK Regionalversammlung Günzburg, ermutigt die Schulabsolventen, dieses Angebot zu nutzen: „Die Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen setzen gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf die eigenen Fachkräfte.“

Hutter zeigt sich sehr optimistisch, dass viele Schulabgänger mit ihrem kürzlich erhaltenen Zwischenzeugnis beste Chancen für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben haben: „Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen in Westschwaben ist sehr hoch. Es gibt also trotz Corona- und Ukraine-Krise keinen Grund, nicht sofort ins Berufsleben zu starten.“

Im vergangenen Jahr waren nach Angaben der Kammer in Bayerisch-Schwaben mehr als 8300 Ausbildungsverträge in IHK-Berufen neu abgeschlossen worden, davon 1116 in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm. Dabei seien im Vorjahr sogar viele Ausbildungsplätze offen geblieben, da es an Bewerbungen mangelte. „Auch in diesem Jahr kommt der Ausbildungsmarkt wieder spät in Tritt. Die Corona-Beschränkungen haben erneut dafür gesorgt, dass Angebot und Nachfrage nicht zusammenkommen konnten“, erklärt Gerd Stiefel, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Neu-Ulm, diese Entwicklung.

Regionale Lehrstellenbörse listet viele Ausbildungsangebote auf

Die Ausbildungsbereitschaft der fast 720 ausbildenden Unternehmen in Westschwaben sei ungebrochen hoch. „Schulabsolventen sollten sich jetzt für den Ausbildungsstart im Herbst bewerben, es gibt noch reichlich Angebote“, betont Stiefel. Er verweist unter anderem auf die IHK-Lehrstellenbörse (www.ihk-lehrstellenboerse.de), wo derzeit 342 offene Stellen in den Kreisen Günzburg und Neu-Ulm bei Unternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen zu finden sind. Darunter lassen sich Ausbildungsplätze nach Ort und Wunschberuf finden.

Jugendliche und Ausbildungsbetriebe finden dieses Jahr nur schwer zueinander, da Berufsinfomessen ausgefallen oder verschoben worden sind, wie die Augsburger "Fit for Job" auf den 21. Mai. Auch Recruiting-Maßnahmen an Schulen fielen aus und Schnupperpraktika gab es in weniger Ausbildungsbetrieben.

Für diese Ausbildungsberufe werden noch besonders viele Bewerber gesucht

Besonders viele offene Stellenangebote in Westschwaben gibt es der IHK zufolge derzeit bei der Ausbildung für Industriekaufleute, Fachkräfte für Lagerlogistik sowie Kaufleute Spedition und Logistikdienstleistungen. Hermann Hutter sagt mit Blick auf die jüngste Konjunkturumfrage: „Der Fachkräftemangel ist unverändert eines der größten Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der heimischen Unternehmen.“ 62 Prozent der befragten IHK-Mitgliedsunternehmen gaben hier an, dass sie im Mangel an Fachkräften ein Risiko für das eigene Geschäft sehen. (AZ,rjk)