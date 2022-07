Abkochgebot für Pfaffenhofen und Umgebung aufgehoben

Das Trinkwasser der Rauher-Berg-Gruppe und der Wiesenbachgruppe kann wieder uneingeschränkt genutzt werden. Es wurden keine coliformen Keime mehr nachgewiesen.

Gute Nachrichten für alle Haushalte, die Trinkwasser von der Rauher-Berg-Gruppe oder der Wiesenbachgruppe beziehen: Das vorsorglich verhängte Abkochgebot kann mit sofortiger Wirkung aufgehoben werden. Wie Sebastian Sparwasser, Bürgermeister von Pfaffenhofen und Vorsitzender des Zweckverbands für die Wasserversorgung Rauher-Berg-Gruppe, am Freitagmittag mitteilte, zeigten sich in den letzten Untersuchungen einwandfreie mikrobiologische Trinkwasserbefunde.

Bei einer Routinebeprobung in Pfaffenhofen waren, wie berichtet, bei mehreren Proben coliforme Bakterien nachgewiesen worden. Die entsprechenden Proben waren am 8. Juli genommen worden. Das Untersuchungsergebnis wurde am 11. Juli mitgeteilt und zeigte coliforme Keime in einer Konzentration von mehr als 80 koloniebildenden Einheiten (KBE) pro 100 Milliliter (Grenzwert: 0 Keime pro 100 ml). Da eine Verunreinigung des Trinkwassers nicht ausgeschlossen werden konnte, hatte der Öffentliche Gesundheitsdienst am Landratsamt Neu-Ulm am 11. Juli ein Abkochgebot ausgesprochen.

Mehrere Orte in den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg waren betroffen

Nach Angaben von Sparwasser wurden in den vergangenen Tagen und Wochen bei mehreren Beprobungen im gesamten Verbandsnetz keine weiteren Belastungen durch bakterielle Verunreinigungen festgestellt. Das Wasser könne daher mit sofortiger Wirkung wieder regulär genutzt werden. Die Aufhebung des Abkochgebots betrifft das gesamte Verbandsnetz:

Landkreis Neu-Ulm : Pfaffenhofen mit allen zugehörigen Ortsteilen sowie die Weißenhorner Stadtteile Oberhausen und Wallenhausen

: mit allen zugehörigen Ortsteilen sowie die Weißenhorner Stadtteile und Landkreis Günzburg : Rieden an der Kötz , Waldstetten , Kleinkötz, Großkötz , Ebersbach , Ortschaften der Wiesenbachgruppe (Unter-/ Oberwiesenbach , Stoffenried , Höselhurst, Sausenthal, Wattenweiler, Unterbleichen/Oberbleichen, Oberegg , Hausen bei Stoffenried ).

Unklar ist bislang, woher die am 11. Juli festgestellten Verunreinigungen kamen. (AZ)