Landkreis Neu-Ulm erhält Mittel aus Leader-Programm

1,8 Millionen Euro gibt die Europäische Union dem Landkreis Neu-Ulm zur Entwicklung des ländlichen Raums. Wer von dem Geld profitieren kann.

Der Verein Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm ist erneut als Lokale Aktionsgruppe (LAG) im Rahmen des EU-Programms für den ländlichen Raum Leader anerkannt worden. Leader steht für „Liaison entre les actions de développement de l’économie rurale“, auf Deutsch: Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. Bayernweit haben 69 lokale Aktionsgruppen „grünes Licht“ für die neue Förderperiode bekommen.

Die Lokalen Aktionsgruppen sind Partnerschaften aus Kommunen, Vereinen, Verbänden, Unternehmen und Privatpersonen, die sich mit großem Engagement für die Weiterentwicklung ihrer Region einsetzen. Gemeinsam sorgen sie laut Pressestelle des Neu-Ulmer Vereins dafür, dass sich die besonderen Merkmale des EU-Programms wie Bürgerengagement, Vernetzung, Innovation und Kooperation in der Region widerspiegeln.

Projekte können sich Ende des Jahres um die Förderung bewerben

Für die neue EU-Förderperiode stehen in Bayern bis 2027 rund 90 Millionen Euro EU-Mittel zur Verfügung. Das sind im Durchschnitt pro Jahr rund 50 Prozent mehr als im auslaufenden Förderzeitraum. Die EU-Mittel werden vom Freistaat mit Landesmitteln ergänzt. Die LAG-Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm verfügt über ein Budget in Höhe von 1.863.000 Euro. In diesem Rahmen kann die Aktionsgruppe in der Förderperiode Projekte beschließen. Voraussetzung ist, dass die Projekte zur lokalen Entwicklungsstrategie und den darin festgelegten Entwicklungszielen passen.

Dabei geht es um „Kommunalentwicklung und soziales Miteinander“, „Tourismus und Kultur“, „Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ und „Bildung, digitale Teilhabe und Integration“. Die ersten Projektanträge können Interessierte voraussichtlich Ende des Jahres stellen. Weitere Informationen gibt es über die LAG-Geschäftsstelle in Weißenhorn per E-Mail an info@leader-neu-ulm.de. (AZ)