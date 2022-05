Landkreis Neu-Ulm hofft auf Pflegekräfte aus der Ukraine

Das Landratsamt plant eine Infoveranstaltung für Geflüchtete, die wieder im Pflegebereich arbeiten möchten.

Krankenpflegerinnen und -pfleger, die aus der Ukraine geflüchtet sind und auch in Deutschland wieder im Bereich der Pflege arbeiten möchten, sollen sich bei der Gesundheitsregion plus Landkreis Neu-Ulm melden. Darauf hat jetzt das Landratsamt Neu-Ulm hingewiesen.

Bei entsprechendem Interesse plant die Gesundheitsregion plus, in einer Informationsveranstaltung den Geflüchteten einen Einblick in die Pflege in Deutschland zu geben: Wie funktioniert die Pflege in Deutschland? Was gilt es zu beachten? Was sind die Voraussetzungen? Welche Einsatzmöglichkeiten gibt es? Meldungen sind möglich bei Stana Grupp (Pflegeexpertin mit Einsatztätigkeit in der Ukraine), Telefon 0731/76562, oder Marc Löchner (Geschäftsstellenleiter Gesundheitsregion plus Landkreis Neu-Ulm), Telefon 0731/7040-60130, E-Mail gesundheitsregionplus@lra.neu-ulm.de.

Aufenthaltserlaubnis gilt derzeit für zwei Jahre

„In Deutschland werden dringend Pflegekräfte gesucht“, erläutert Marc Löchner. „Umgekehrt möchten die Menschen aus der Ukraine in der Regel so schnell wie möglich eine Arbeit aufnehmen. Dadurch ergeben sich vielleicht für beide Seiten neue Perspektiven.“ Geflüchtete Menschen aus der Ukraine können in Deutschland arbeiten, wenn sie eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Nach aktuellem Stand gilt die Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre (längstens bis zum 4. März 2024). Sobald die Aufenthaltserlaubnis beantragt ist, erhalten geflüchtete Personen aus der Ukraine eine Bescheinigung, dass sie eine Arbeit aufnehmen dürfen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch