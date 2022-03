Landkreis Neu-Ulm will dem Radverkehr mehr Schwung verleihen

Plus Um vor allem das Radeln im Alltag zu fördern, entwickelt ein Fachbüro Vorschläge, die mehr Menschen aufs Fahrrad bringen sollen. Manchmal ist das gar nicht so schwer.

Im Landkreis Neu-Ulm kommt künftig einiges ins Rollen, aber weniger mithilfe von Motoren, sondern mit Muskelkraft: Das Radfahren soll hier mehr Schwung erhalten. Ein Planungsbüro erarbeitet im Laufe des Jahres ein Konzept, wie sich der Zweiradverkehr stärker fördern lasst als bisher. Dabei geht es nicht nur um wohlfeile Appelle, sondern um ganz konkrete Maßnahmen, mit denen Städte, Gemeinden und Landkreise die Möglichkeiten für den Zweiradverkehr verbessern können. Manchmal kann das sogar sehr schnell gehen.