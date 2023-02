Landkreis sucht Gastfamilien für junge Geflüchtete

Die Betreuungsplätze im Kreis Neu-Ulm sind derzeit alle belegt, Gemeinschaftsunterkünfte kommen nicht infrage. Jetzt bittet das Landratsamt um Unterstützung.

Die Zahl minderjähriger Geflüchteter, die ohne einen Erwachsenen oder Erziehungsberechtigten nach Deutschland kommen, nimmt weiter zu. Dadurch werden auch im Landkreis Neu-Ulm die benötigten Unterbringungsmöglichkeiten und Betreuungsplätze knapp. Deshalb ist das Landratsamt Neu-Ulm auf der Suche nach Gastfamilien, die Jugendliche aufnehmen.

Die Zahl der geflüchteten Jugendlichen, steigt an. Das zeigen die bundesweiten Zahlen, die das Bayerische Sozial- und Familienministerium monatlich veröffentlicht. Im Moment kommen demnach überwiegend männliche Jugendliche, die zwischen zwölf und 17 Jahren alt sind, aus Afghanistan und Syrien an. Dabei haben sie eine lange und beschwerliche Flucht hinter sich. Durch die Zuweisung nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel werden die geflüchteten Minderjährigen auf die einzelnen Bundesländer verteilt. Auf Bayern entfallen dabei 15,5 Prozent. Die Kinder und Jugendlichen werden dann entsprechend den Jugendämtern einzelnen Landkreisen oder Städten zugewiesen. Das gilt auch für den Landkreis Neu-Ulm.

Für die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen gibt es Vorgaben

Da es sich um Kinder und Jugendliche handelt, müssen bei der Unterbringung bestimmte Vorgaben berücksichtigt werden. So dürfen die Minderjährigen nicht in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. Eine Alternative sind Wohngruppen, für die der Gesetzgeber eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung vorschreibt. Weil diese Plätze jedoch im Moment alle belegt sind, sucht das Jugendamt des Landkreises Neu-Ulm Familien, die bereit und in der Lage sind, einen jungen Menschen bei sich aufzunehmen und ihm dadurch ein neues Zuhause und eine Perspektive zu geben. Immer wieder kommen auch Geschwisterpaare, die - wenn möglich - nicht getrennt werden sollten. Auch dafür werden dringend Familien gesucht.

Gastfamilien im Kreis Neu-Ulm erhalten Unterstützung

Die potenziellen Gastfamilien erhalten nach Angaben des Landratsamtes eine finanzielle Unterstützung, die sich aus den Kosten für den Sachaufwand, den Kosten für die Betreuung und Erziehung und diversen Beihilfen zusammensetzt. Das Jugendamt übernimmt die Aufgaben von der eigentlichen Vermittlung bis zur Suche nach einem Schulplatz und lässt die potenziellen Gastfamilien auch nach der Vermittlung nicht allein. Zudem erhält jedes Kind einen Amtsvormund. Nach den ersten drei Monaten erfolgt eine detaillierte Hilfeplanung, die dann im Halb-Jahres-Rhythmus wiederholt wird.

Weitere Informationen erhalten interessierte Familien im Kreisjugendamt bei Birgit Rausch-Ummenhofer Dienstag- bis Donnerstagvormittag, Telefon 0731/7040 -53132 und birgit.ummenhofer@lra.neu-ulm.de (AZ)