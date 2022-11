In diesen elf von 17 Kommunen übernimmt der Landkreis die Müllentsorgung

Der Neu-Ulmer Kreistag hat die Rückübertragung der Abfallentsorgung beschlossen. Die neue Regelung tritt allerdings frühestens zum Jahresanfang 2026 in Kraft.

Elf der 17 Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm werden künftig die Abfälle ihrer Haushalte nicht mehr in Eigenregie erfassen und sammeln. Auf deren Antrag wird der Landkreis die bisher an die Kommunen übertragenen Teilaufgaben der Abfallwirtschaft zurücknehmen. Dies hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme beschlossen. Sechs kreisangehörige Kommunen werden ihre abfallwirtschaftlichen Angelegenheiten weiterhin selbst regeln.

Entsorgt werden die Abfälle weiterhin im Müllheizkraftwerk in Weißenhorn

Folgende Kommunen werden die abfallwirtschaftlichen Aufgaben, die sie bislang selbst erledigt haben, zurückübertragen:

Altenstadt ,

, Buch,

Holzheim ,

, Illertissen ,

, Kellmünz,

Oberroth ,

, Osterberg ,

, Pfaffenhofen ,

, Roggenburg ,

, Unterroth und

und Weißenhorn .

Alles beim Alten bleibt dagegen in Bellenberg, Elchingen, Nersingen, Neu-Ulm, Senden und Vöhringen. Die neue Regelung wird nach Angaben des Landratsamtes allerdings frühestens zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. Man brauche die Zeit, um alles Erforderliche vorzubereiten und mit den Städten, Märkten und Gemeinden abzustimmen, sagte Thomas Moritz, der Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises in Weißenhorn.

Den Stein ins Rollen gebracht hat der Neu-Ulmer Kreisverband des Bayerischen Gemeindetages. Er hatte am 19. Januar 2019 beim Landkreis beantragt, zu überprüfen, ob eine Rückübertragung abfallwirtschaftlicher Aufgaben von den Kommunen an den Landkreis möglich ist. Wenn ja, sollte auf Basis eines konkreten Rückübertragungskonzepts das entsprechende Interesse der Kommunen abgefragt werden. Entsorgt werden die privaten Abfälle aus allen 17 kreisangehörigen Kommunen des Landkreises weiterhin im Müllheizkraftwerk in Weißenhorn. Wertstoffe werden im benachbarten Entsorgungs- und Wertstoffzentrum gesammelt und der Wiederverwertung zugeführt. (AZ)