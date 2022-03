Landkreis Neu-Ulm

18:30 Uhr

Landkreis will trotz Helfer-Frust keine Ukraine-Flüchtlinge abweisen

Plus Im Ries hat sich der Landrat wegen frustrierter Helfer geweigert, weiterhin Menschen aus dem Kriegsgebiet aufzunehmen. Das soll hier nicht passieren.

Von Ronald Hinzpeter

Frust? Ja, den gibt es manchmal bei den Helfern. Am vergangenen Wochenende etwa sollten rund 140 Geflüchtete aus der Ukraine in Neu-Ulm ankommen, irgendwann zwischen zwei Uhr nachts und morgens um sechs. Florian Schaich, örtlicher Einsatzleiter vom Bayerischen Roten Kreuz, hatte alles organisiert. Der Bus kam nicht. Dafür sollte er am Montagabend irgendwann am späten Abend da sein, er wurde abgesagt, dann rief der Fahrer an, er komme doch.

