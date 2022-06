Landkreise wollen zusammenarbeiten: Das sagen DGB-Vertreter dazu

Die Landräte der Kreise Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen und Donau-Ries haben eine Wirtschafts-Kooperation gestartet. Gewerkschaftsvertreter haben dazu Forderungen.

Die DGB-Kreisvorsitzenden Elmar Heim ( Neu-Ulm), Werner Gloning ( Günzburg), Werner Hafner ( Dillingen) und Wolfgang Peitzsch (Donau-Ries) begrüßen die Pläne „ihrer“ Landräte in der regionalen Wirtschafts- und Strukturpolitik und bei der Fachkräftegewinnung stärker zusammenzuarbeiten als bisher. Sie verbinden dies aber mit Forderungen. Denn: „Wenn andere Standorte attraktiver sind, hilft das auch nichts.“

Die Landräte der Regionen West- und Nordschwaben hatten Anfang Juni angekündigt, dass sie im Kampf gegen den Fachkräftemangel zusammenstehen wollen, um die Wirtschaft in der Region zu stärken. Die DGB-Vertreter schreiben dazu in einer gemeinsamen Presseerklärung, dass die Landräte dabei auch den Unternehmern in der Region klarmachen müssten, dass in einer sozialen Marktwirtschaft Tarifbindung und Mitbestimmung Grundvoraussetzungen für einen attraktiven Wirtschaftsstandort sind. Hier gebe es in den vier Landkreisen noch einen enormen Nachholbedarf, so die Gewerkschaftsvertreter. Das müsse sich dringend ändern, wenn man West- und Nordschwaben für Fachkräfte attraktiver machen wolle.

Das sagen Gewerkschaftler zum Zusammenschluss der Landkreise

Großer Nachholbedarf sehen die Gewerkschaftler in der Region auch bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Sie fordern von den Unternehmen, mehr zu tun, statt den Fachkräftemangel zu beklagen. Diesen hätten sie selbst mit verschuldet. Die DGB-Kreisvorsitzenden gehen davon aus, dass das die Landräte auch so sehen und sich deshalb mit für diese Forderung einsetzen.

Die Gewerkschafter haben eine weitere Forderung an die Landräte. Diese sollten sich auch in ihrem eigenen Zuständigkeitsbereich engagieren - damit meinen die DGB-Vertreter besonders den Pflegebereich. Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeige, dass man bundesweit mindestens 300.000 Pflegefachkräfte in ihren Beruf „zurücklocken“ könne oder Teilzeitkräfte ihre Arbeitszeit wieder aufstocken würden, wenn sie weniger belastende Arbeitsbedingungen und verlässlichere Arbeitszeiten vorfinden würden, sagen Heim, Gloning, Hafner und Peitzsch. Die Landräte sollen aus ihrer Sicht darauf drängen, dass dieser Erkenntnis in „ihren“ Kreiskliniken und Kreisaltenheimen Rechnung getragen wird. Als positives Beispiel nennen die Gewerkschaftsvertreter den AWO-Kreisverband Augsburg. Der habe mit der Gewerkschaft Verdi einen Tarifvertrag abgeschlossen, mit dem die 35-Stunden-Woche eingeführt wird.

Unterstützung erwarten Heim, Gloning, Hafner und Peitzsch von den Kommunalpolitikern auch für ihre Forderung nach einer erweiterten Arbeitsmarktberichterstattung. Diese soll nach Meinung der DGB-Vertreter in regelmäßigen Abständen darstellen, wie sich Leiharbeit, befristete Arbeit, geringfügige Arbeit, Scheinselbstständigkeit und nicht tarifgebundene Arbeit im jeweiligen Landkreis entwickeln. "Eine solche Berichterstattung könne die Grundlage für eine gezieltere kommunale Arbeitsmarktpolitik bilden und müsse deshalb auch im Interesse der Landräte liegen", so die Gewerkschaftler. (AZ)