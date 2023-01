Landratsamt Neu-Ulm sucht Wohnraum für geflüchtete Menschen

Über ein Formular können Bewohner des Landkreises, die mittel- und langfristige Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete anbieten, die Behörde informieren.

Das Landratsamt Neu-Ulm ist auf der Suche nach Wohnraum für geflüchtete Menschen. Gesucht werden nach Angaben der Behörde vor allem Häuser, Wohnungen oder separate Wohnbereiche, die für einen lang- oder mittelfristigen Zeitraum zur Verfügung stehen. Die Wohnungen sind für geflüchtete Menschen unterschiedlicher Nationalitäten bestimmt, die im Landkreis Neu-Ulm bleiben möchten oder die bereits eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben. Das Landratsamt hat dafür ein Online-Formular erstellt.

Das Formular ist auf der Internetseite des Landratsamts Neu-Ulm abrufbar

Mit einer eigenen Wohnung könne den Menschen geholfen werden, weiter hier Fuß zu fassen und sich zu integrieren, teilt die Kreisbehörde mit. Eigentümerinnen und Eigentümer können Wohnraumangebote wie auch erschlossene und bebaubare Grundstücke mit einem speziellen Formular melden. Dieses ist auf der Website des Landkreises Neu-Ulm verfügbar unter landkreis-nu.de unter dem Menüpunkt Aktuelles - Neuigkeiten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich dann zur weiteren Planung und Umsetzung mit den Bürgerinnen und Bürgern in Verbindung. Wegen der aktuell vielfältigen Aufgaben kann dies nach Angaben des Landratsamts allerdings eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem weist die Behörde ausdrücklich darauf hin, dass Wohnraumgebenden aus rechtlichen Gründen nicht zugesichert werden könne, dass ihre Wohnung nur an geflüchtete Menschen aus der Ukraine vergeben wird und nicht auch an Geflüchtete anderer Nationalitäten. (AZ)