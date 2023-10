Landratswahl: Freie Wähler schicken Joachim Eisenkolb ins Rennen

Die Freien Wähler im Kreis Neu-Ulm schlagen Elchingens Bürgermeister für das Landratsamt vor. Die Nominierung soll im November erfolgen.

Nach der CSU haben nun auch die Freien Wähler im Kreis Neu-Ulm ihren Kandidaten für das Amt des Landrats bekannt gegeben: Die Freien Wähler schicken den Elchinger Bürgermeister und Juristen Joachim Eisenkolb ins Rennen. Offenbar hatte es innerhalb der Gruppierung mehrere Bewerber gegeben.

Der Vorsitzende der Kreisvereinigung der Freien Wähler, Wolfgang Schrapp, habe am Dienstagabend den Vertretern der Ortsverbände den Kandidaten für die Landratswahl am 14. Januar 2024 präsentiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppierung. Der Elchinger Bürgermeister Joachim Eisenkolb sei aus mehreren Bewerbern ausgewählt worden.

Bürgermeister von Elchingen will für die Freien Wähler Landrat werden

Als Jurist, Betriebswirt und langjähriger Erster Bürgermeister der Gemeinde Elchingen kenne Eisenkolb die Wünsche, Sorgen und Nöte der Bevölkerung, so Schrapp. "Wir brauchen einen Landrat, der zusammenführt, den Landkreis zusammenhält, die wertvolle Arbeit der Ehrenamtlichen schätzt und vor allem unterstützt."

Joachim Eisenkolb ist 56 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und lebt mit seiner Familie in Elchingen. Bei der Nominierungsversammlung am 12. November soll Eisenkolb formell durch die Mitglieder bestätigt werden. Wie berichtet, steht bislang mit Eva Treu von der CSU noch eine weitere Kandidatin für die Landratswahl fest. (AZ)