Landratswahl: Versand der Wahlbenachrichtigungskarten beginnt

Der Countdown zum Wahltag läuft. Wer nach dem Cyberangriff im Kreis Neu-Ulm besonders darauf achten sollte, ob er eine Wahlbenachrichtigung erhält.

Aktuell laufen die Vorbereitungen zur Landratswahl im Landkreis Neu-Ulm, die am 14. Januar stattfinden wird. Nächste Woche beginnen die Kreiskommunen mit der Versendung der Wahlbenachrichtigungskarten.

Die Auswirkungen des Cyberangriffs auf den Zweckverband gemeindliche Datenverarbeitung vor einigen Wochen macht sich hier noch bemerkbar. Wie berichtet, hatten Mitglieder der kriminellen Gruppe Akira, die schon bei zahlreichen Unternehmen bundesweit Daten verschlüsselt hat, Ende November das Rechenzentrum im Kreis Neu-Ulm angegriffen. Für die betroffenen Gemeinden konnte ein Datenbestand mit Stand Mitte November wiederhergestellt werden, berichtet das Landratsamt. Auf der Grundlage dieser Daten und der entsprechenden Nacherfassungen werden die Wahlbenachrichtigungskarten für die Landratswahl verschickt.

Dennoch werden die Bürgerinnen und Bürger folgender Kommunen besonders gebeten, darauf zu achten, ob bis zum 29. Dezember 2023 eine Wahlbenachrichtigung bei ihnen eingegangen ist: Altenstadt, Bellenberg, Buch, Holzheim, Kellmünz, Nersingen, Oberroth, Osterberg, Pfaffenhofen, Roggenburg und Unterroth.

Hier können sich Betroffene melden, die keine Wahlbenachrichtigung erhalten

Bürgerinnen und Bürgern, die glauben, dass sie bei der Landratswahl wahlberechtigt sind und bis zum 29. Dezember 2023 keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten haben, empfiehlt das Landratsamt dringend, sich dann umgehend mit ihrer entsprechenden Gemeindeverwaltung in Verbindung zu setzen. Dadurch kann überprüft werden, ob die Person in das Wählerverzeichnis aufgenommen wurde. So kann sichergestellt werden, dass sie der Wahl am 14. Januar 2024 ihre Stimme abgeben können.

Wahlberechtigt für die Landratswahl sind gem. Art. 1 Abs. 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz (GLKrWG) alle Personen, die am Wahltag Unionsbürger sind, das 18. Lebensjahr vollendet haben, sich seit mindestens zwei Monaten im Wahlkreis (Landkreis Neu-Ulm) mit dem Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen aufhalten (also seit mindestens dem 14. November 2023) und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. (AZ)