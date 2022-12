Landtagswahl: Gehörlose Weißenhornerin ist Direktkandidatin der Grünen

Mit Julia Probst schickt der Neu-Ulmer Kreisverband der Grünen erstmals eine gehörlose Frau als Direktkandidatin bei der bayerischen Landtagswahl 2023 ins Rennen.

Im Mai wurde Julia Probst in Weißenhorn als erste gehörlose Stadträtin in Bayern vereidigt. Nun möchte sie auch in den bayerischen Landtag einziehen. Die Mitglieder des Kreisverbandes Neu-Ulm von Bündnis 90/Die Grünen haben die 41-Jährige zur Direktkandidatin für die Landtagswahl am 8. Oktober 2023 gewählt. Der im September gewählte Stefan Nußbaumer aus Bellenberg hat seine Kandidatur zurückgezogen.

Am Dienstag sind die Mitglieder des Kreisverbands zu einer erneuten Nominierungsversammlung zusammengekommen. Den Grund dafür nennt Stefan Nußbaumer, der Sprecher des Kreisverbands, in einer Pressemitteilung. Aus gesundheitlichen Gründen habe er seine Kandidatur zur Bayerischen Landtagswahl 2023 leider zurücknehmen müssen. Schon bei der Nominierungsversammlung im September hatte der 40-Jährige gesagt, dass er eigentlich anderen den Vortritt lassen wollte. "Wir haben natürlich Kandidatinnen und Kandidaten im Auge gehabt und haben das ausgeschrieben", hatte er damals unserer Redaktion berichtet. Doch zeitlich habe es bei den Leuten nicht funktioniert. Er habe sich deshalb dazu entschlossen, selbst zu kandidieren.

Ludwig Ott aus Neu-Ulm ist neuer Listenkandidat der Grünen

Julia Probst ging zunächst als Listenkandidatin der Grünen ins Rennen. Jetzt übernimmt sie Nußbaumers Position. "Mit ihr kandidiert erstmals eine gehörlose Frau direkt für die Neu-Ulmer Grünen auf Landesebene", teilt Nußbaumer mit. Die Stadträtin ist inzwischen auch als Inklusionsbeauftragte in Weißenhorn tätig. Als neuer Listenkandidat für die Landtagswahl wurde Ludwig Ott aus Neu-Ulm gewählt. Der 31-Jährige sitzt im Neu-Ulmer Stadtrat und ist stellvertretender Fraktionssprecher der Grünen im Kreistag. (AZ, jsn)