Landkreis Neu-Ulm

vor 49 Min.

Landwirte sammeln bei ihrer Spendenfahrt 3000 Euro

Die Spendenaktion von Landwirtinnen und Landwirten am Samstag war von Erfolg gekrönt: 3000 Euro landeten in der mitgeführten Spendenbox.

Plus Dank eines Kompromisses konnten Landwirte im Kreis Neu-Ulm bei einer Aktion Geld für die Kinderkrebshilfe sammeln. Wer möchte, kann sie noch unterstützen.

Von Wilhelm Schmid und Jens Noll

Die Lichterfahrt der jungen Landwirte im Landkreis Neu-Ulm, die am Samstag dank einer Kompromisslösung doch noch stattfinden konnte, erbrachte einen schönen Erfolg: Für die Kinderkrebshilfe wurden während der Fahrt in der von einem Traktor mitgeführten Spendenbox stolze 3000 Euro gesammelt. Das teilten die Verantwortlichen am Sonntagnachmittag mit. Spendenwillige können bis Ende des Jahres dazu beitragen, dass der Erlös noch größer wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen