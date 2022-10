Leader-Verein unterstützt ehrenamtliches Engagement im Kreis Neu-Ulm

In einem Sondertopf stehen 20.000 Euro für die Förderung ehrenamtlicher Projekte im Kreis Neu-Ulm zur Verfügung. Interessierte können sich noch bewerben.

Ein Verein bietet finanzielle Förderung für ehrenamtliche Projekte: Rund 20.000 Euro befinden sich noch im Leader-Sondertopf "Unterstützung Bürgerengagement". Das Geld stellt der Leader-Verein Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm zur Verfügung. Damit können bis Ende des Jahres 2024 Maßnahmen von Personen und Gruppen unterstützt werden, die sich ehrenamtlich in der Region engagieren oder besondere Angebote haben.

In der Geschäftsstelle in Weißenhorn sind Beratungen möglich

Als Beispiele nennt der Leader-Verein eine Anschaffung, eine besondere Veranstaltung oder eine einmalige Aktion. Vorteil des Sondertopfes sei, dass die Förderbürokratie in weiten Teilen entfällt. Interessierte aus dem Landkreis Neu-Ulm können sich in der Leader-Geschäftsstelle Weißenhorn nach vorheriger Terminvereinbarung beraten lassen. Fragen dazu beantwortet die geschäftsführende LAG-Managerin Alexandra Wehrle unter der Telefonnummer 07309/4263-130 oder per E-Mail an wehrle@leader-neu-ulm.de.

Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Stärkung und Vernetzung ländlicher Räume. Weitere Informationen finden Interessierte unter https://www.leader-neu-ulm.de im Internet. (AZ)