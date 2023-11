Lions-Adventskalender: Hier gibt es die letzten Exemplare

Von den Benefiz-Kalendern des Lions Clubs Illertissen sind noch Restposten erhältlich. In Weißenhorn und Illertissen gibt es noch je eine Verkaufsstelle.

Es geht in den Endspurt beim Verkauf der Lions-Adventskalender 2023: Nur noch wenige Exemplare des Benefiz-Kalenders sind zwei Wochen vor dem ersten Advent erhältlich. Insgesamt 8500 Adventskalender hat der Lions-Club Illertissen in diesem Jahr drucken lassen - und die Kalender zum Preis von sechs Euro sind wie jedes Jahr heiß begehrt. Jetzt hat der Club die Restposten von den bisher 71 Verkaufsstellen gesammelt und bietet sie konzentriert an zwei Punkten im Landkreis an: Die restlichen Kalender gibt es ab sofort bei der Eni-Tankstelle Weikmann in Illertissen und bei der Aral-Tankstelle Wieländer in der Günzburger Straße in Weißenhorn.

Der Kauf lohnt sich gleich mehrfach: Denn neben der Chance auf einen der 473 Preise - von Gutscheinen über Autos fürs Wochenende, hochwertigen Geräten bis hin zu Fußball-Tickets - unterstützt jeder, der einen Kalender kauft, soziale Zwecke, ganz besonders die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Nicht zuletzt verbreiten die beiden Motive von Olga Heimbach und Kurt Janisch vorweihnachtliche Stimmung. Die Gewinnzahlen des Lions-Adventskalenders gibt es wieder vom 1. bis 24. Dezember täglich in unserer Zeitung zum Nachlesen. (rjk)