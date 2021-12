lmpfzentrum in Weißenhorn bietet Sondertermine für Kinderimpfungen an

Die Impfkommission hat eine Empfehlung für Fünf- bis Elfjährige mit Vorerkrankungen ausgesprochen. Interessierte können einen Termin in Weißenhorn vereinbaren.

Nachdem die Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren jetzt möglich sind, bereitet der Landkreis Neu-Ulm zwei spezielle Termine für diese Altersgruppen vor Weihnachten vor. „Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat eine Impfempfehlung für Kinder in diesem Alter mit Vorerkrankungen ausgesprochen“, sagt Dr. Peter Czermak, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums in Weißenhorn. Vorerkrankungen können nach Angaben des Landratsamts Neu-Ulm zum Beispiel starkes Übergewicht, chronische Erkrankungen von Herz, Nervensystem, Lunge oder Nieren, angeborene oder erworbene Immunschwäche, Krebserkrankungen, bestimmte syndromale Erkrankungen, Down-Syndrom oder eine nicht gut eingestellte Zuckerkrankheit sein. „Außerdem empfiehlt die Stiko die Impfung für Fünf- bis Elfjährige, wenn sich in deren Umfeld Angehörige oder Kontaktpersonen befinden, für die ein hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf besteht, wenn sie sich mit dem Coronavirus anstecken“, fügt Dr. Czermak hinzu.

Eine generelle Impfempfehlung hat die Stiko noch nicht ausgesprochen, falls aber der Wunsch nach einer Impfung besteht, ist diese prinzipiell auch ohne Vorerkrankung des Kindes oder Kontakt zu Risikogruppen möglich. Das Impfzentrum Weißenhorn bietet laut Mitteilung des Landratsamts folgende Termine für die Impfung von Kindern an:

Samstag, 18. Dezember, 14 bis 17 Uhr

Mittwoch, 22. Dezember, 14 bis 18 Uhr

Zum Einsatz kommt der Kinderimpfstoff von Biontech. Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Organisationsabläufe im Impfzentrum für diese Sondertermine entsprechend angepasst werden, da für die Kinderimpfungen zum Beispiel eine andere Dosis verabreicht wird und auch andere Spritzen im Einsatz sind. Außerdem gibt es vorab ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt. Die Zweitimpfung erfolgt in der Regel nach drei Wochen. Darüber hinaus stehen die beiden Sondertermine auch Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren offen. Diese erhalten dann die Biontech-Impfstoffdosis nach den entsprechenden Vorgaben für diese Altersstufe.

Voraussetzung für eine Impfung ist, dass zu dem Impftermin das schriftliche Einverständnis des oder der Sorgeberechtigten mitgebracht wird und bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ein Sorgeberechtigter den Impfling begleitet. Darüber hinaus ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Diese ist online möglich über die Corona-Website des Landkreises Neu-Ulm unter https://corona.landkreis-nu.de/de/kinderimpfungen.html oder direkt unter https://portal.huber-health-care.com/signup/61adee33a3964b00110163d3/calendar. Die telefonische Terminvergabe beim Betreiber Huber Health Care unter 07309/927 92 50 ist Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr erreichbar.

Kinderimpfungen sind aktuell nur über diese Sondertermine im Impfzentrum in Weißenhorn möglich. Interessierte werden gebeten, zuerst ihren Kinder- oder Hausarzt beziehungsweise -ärztin wegen einer möglichen Impfung zu kontaktieren. (AZ)

Lesen Sie dazu auch